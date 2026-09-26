Tras derrotar por 3:1 a Irán, uno de los grandes del continente, en un choque crucial en Ferganá, la selección nacional de Uzbekistán ha comenzado su preparación para los próximos retos serios en el marco de las fechas FIFA. Los « Lobos Blancos », dirigidos por el famoso experto italiano, campeón del mundo y ganador del Balón de Oro Fabio Cannavaro, se enfrentarán a la selección de Siria el 1 de octubre en el magnífico estadio central Pakhtakor de Taskent.

Este encuentro, que comenzará a las 19:00, servirá como un examen importante para demostrar una vez más los cambios tácticos y el potencial ofensivo de nuestro equipo. Las fechas FIFA no terminan ahí: el 6 de octubre, nuestros representantes viajarán para enfrentarse a Corea del Sur, uno de los equipos más poderosos del continente. Estos partidos de alto nivel forman parte de la preparación fundamental de nuestra selección antes de la Copa Asiática que se celebrará a principios de 2027 en Arabia Saudita y que será la sede.

« La era Cannavaro, el partido contra Siria y el viaje a Seúl »: 5 puntos clave de la agenda de nuestra selección

Hechos oficiales más importantes sobre los planes de la selección nacional de Uzbekistán:

Los pupilos de Cannavaro en el Pakhtakor: El partido amistoso contra Siria comenzará el 1 de octubre a las 19:00, hora de Taskent;

La victoria por 3:1 contra Irán: En el partido disputado en Ferganá el 24 de septiembre, Shomurodov marcó un doblete y Norchaev anotó el otro gol;

Superpartido fuera de casa contra Corea del Sur: El 6 de octubre, los « Lobos Blancos » se medirán a domicilio ante Corea del Sur, gigante del fútbol asiático;

Preparación para la Copa Asiática 2027: La competición se llevará a cabo del 7 de enero al 5 de febrero de 2027 en Arabia Saudita.

Los rivales del grupo « B » ya se conocen: Nuestros representantes se enfrentarán a Baréin, Corea del Norte (RPDC) y Jordania en la fase de grupos del campeonato continental.

Selección nacional de Uzbekistán: calendario de fechas FIFA y Copa Asiática 2027

Tabla de partidos amistosos e indicadores en el camino al campeonato continental de los « Lobos Blancos »:

Fecha y estatus del partido Equipo rival Lugar y hora del partido Importancia y objetivo estratégico 24 de septiembre (Amistoso) Irán (victoria 3:1) Ciudad de Ferganá, estadio central Ventaja psicológica gracias al doblete de Shomurodov y el gol de Norchaev 1 de octubre (Amistoso) Selección nacional de Siria Taskent, estadio Pakhtakor (19:00) Probar la táctica de Cannavaro ante los aficionados de Taskent 6 de octubre (Amistoso) Selección nacional de Corea del Sur Fuera de casa (Corea del Sur) Prueba de fuerza de alto nivel contra un gigante asiático 2027 (7 de enero – 5 de febrero) Copa Asiática (Grupo « B ») Arabia Saudita sedes Lucha por el título contra Baréin, la RPDC y Jordania

Experiencia futbolística: ¿Por qué los partidos contra Siria y Corea del Sur son una base importante?

Conclusiones de los analistas deportivos internacionales y expertos nacionales en fútbol:

« El equilibrio defensa-ataque de Fabio Cannavaro »: Bajo la dirección de la leyenda del fútbol mundial, el equipo muestra un fútbol clásico y ordenado; marcar 3 goles contra un equipo tan fuerte como Irán y la eficacia del tándem Shomurodov-Norchaev demuestran que el esquema de Cannavaro está dando sus frutos;

Enfrentamiento con rivales de estilos variados: Siria apuesta por el combate físico y un bloque defensivo sólido, mientras que Corea del Sur destaca por su alta velocidad y presión intensa al estilo europeo; estos dos rivales diferentes ayudan a nuestra selección a desarrollar la capacidad de adaptarse rápidamente a cualquier condición táctica;

Preparación para el grupo « B » antes de Arabia Saudita 2027: Nuestros rivales en la Copa Asiática, Jordania y Baréin, juegan un estilo de fútbol árabe similar al de Siria, mientras que la RPDC se basa en la rapidez y una disciplina rigurosa; por ello, estos dos partidos de preparación son el modelo perfecto antes del próximo campeonato continental.

En su opinión, ¿qué resultado obtendrá la selección de Uzbekistán, dirigida por Fabio Cannavaro, en el partido contra Siria en el Pakhtakor y fuera de casa contra Corea del Sur? Tras la victoria por 3:1 contra Irán, ¿cómo evalúa las posibilidades de título de nuestro equipo en la Copa Asiática 2027? ¡Deje sus opiniones personales en los comentarios y comparta este análisis con todos los aficionados al fútbol para apoyar a nuestra selección!