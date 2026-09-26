Los « Lobos Blancos » ante Siria y Corea del Sur: los próximos retos de Uzbekistán

·10·Deportes
Los « Lobos Blancos » ante Siria y Corea del Sur: los próximos retos de Uzbekistán

Tras derrotar por 3:1 a Irán, uno de los grandes del continente, en un choque crucial en Ferganá, la selección nacional de Uzbekistán ha comenzado su preparación para los próximos retos serios en el marco de las fechas FIFA. Los « Lobos Blancos », dirigidos por el famoso experto italiano, campeón del mundo y ganador del Balón de Oro Fabio Cannavaro, se enfrentarán a la selección de Siria el 1 de octubre en el magnífico estadio central Pakhtakor de Taskent.

Este encuentro, que comenzará a las 19:00, servirá como un examen importante para demostrar una vez más los cambios tácticos y el potencial ofensivo de nuestro equipo. Las fechas FIFA no terminan ahí: el 6 de octubre, nuestros representantes viajarán para enfrentarse a Corea del Sur, uno de los equipos más poderosos del continente. Estos partidos de alto nivel forman parte de la preparación fundamental de nuestra selección antes de la Copa Asiática que se celebrará a principios de 2027 en Arabia Saudita y que será la sede.

« La era Cannavaro, el partido contra Siria y el viaje a Seúl »: 5 puntos clave de la agenda de nuestra selección

Hechos oficiales más importantes sobre los planes de la selección nacional de Uzbekistán:

  • Los pupilos de Cannavaro en el Pakhtakor: El partido amistoso contra Siria comenzará el 1 de octubre a las 19:00, hora de Taskent;

  • La victoria por 3:1 contra Irán: En el partido disputado en Ferganá el 24 de septiembre, Shomurodov marcó un doblete y Norchaev anotó el otro gol;

  • Superpartido fuera de casa contra Corea del Sur: El 6 de octubre, los « Lobos Blancos » se medirán a domicilio ante Corea del Sur, gigante del fútbol asiático;

  • Preparación para la Copa Asiática 2027: La competición se llevará a cabo del 7 de enero al 5 de febrero de 2027 en Arabia Saudita.

  • Los rivales del grupo « B » ya se conocen: Nuestros representantes se enfrentarán a Baréin, Corea del Norte (RPDC) y Jordania en la fase de grupos del campeonato continental.

Selección nacional de Uzbekistán: calendario de fechas FIFA y Copa Asiática 2027

Tabla de partidos amistosos e indicadores en el camino al campeonato continental de los « Lobos Blancos »:

Fecha y estatus del partido

Equipo rival

Lugar y hora del partido

Importancia y objetivo estratégico

24 de septiembre (Amistoso)

Irán (victoria 3:1)

Ciudad de Ferganá, estadio central

Ventaja psicológica gracias al doblete de Shomurodov y el gol de Norchaev

1 de octubre (Amistoso)

Selección nacional de Siria

Taskent, estadio Pakhtakor (19:00)

Probar la táctica de Cannavaro ante los aficionados de Taskent

6 de octubre (Amistoso)

Selección nacional de Corea del Sur

Fuera de casa (Corea del Sur)

Prueba de fuerza de alto nivel contra un gigante asiático

2027 (7 de enero – 5 de febrero)

Copa Asiática (Grupo « B »)

Arabia Saudita sedes

Lucha por el título contra Baréin, la RPDC y Jordania

Experiencia futbolística: ¿Por qué los partidos contra Siria y Corea del Sur son una base importante?

Conclusiones de los analistas deportivos internacionales y expertos nacionales en fútbol:

  • « El equilibrio defensa-ataque de Fabio Cannavaro »: Bajo la dirección de la leyenda del fútbol mundial, el equipo muestra un fútbol clásico y ordenado; marcar 3 goles contra un equipo tan fuerte como Irán y la eficacia del tándem Shomurodov-Norchaev demuestran que el esquema de Cannavaro está dando sus frutos;

  • Enfrentamiento con rivales de estilos variados: Siria apuesta por el combate físico y un bloque defensivo sólido, mientras que Corea del Sur destaca por su alta velocidad y presión intensa al estilo europeo; estos dos rivales diferentes ayudan a nuestra selección a desarrollar la capacidad de adaptarse rápidamente a cualquier condición táctica;

  • Preparación para el grupo « B » antes de Arabia Saudita 2027: Nuestros rivales en la Copa Asiática, Jordania y Baréin, juegan un estilo de fútbol árabe similar al de Siria, mientras que la RPDC se basa en la rapidez y una disciplina rigurosa; por ello, estos dos partidos de preparación son el modelo perfecto antes del próximo campeonato continental.

En su opinión, ¿qué resultado obtendrá la selección de Uzbekistán, dirigida por Fabio Cannavaro, en el partido contra Siria en el Pakhtakor y fuera de casa contra Corea del Sur? Tras la victoria por 3:1 contra Irán, ¿cómo evalúa las posibilidades de título de nuestro equipo en la Copa Asiática 2027? ¡Deje sus opiniones personales en los comentarios y comparta este análisis con todos los aficionados al fútbol para apoyar a nuestra selección!

Fabio CannavaroLobos BlancosCopa Asiática 2027Estadio PakhtakorFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La selección de Uzbekistán jugará contra dos rivales fuertes: también hay un partido contra SiriaLa selección de Uzbekistán jugará contra dos rivales fuertes: también hay un partido contra Siria15 septiembre 18:34Uzbekistán asciende en el ranking FIFA actualizado: Victoria sobre Irán y puesto 59Uzbekistán asciende en el ranking FIFA actualizado: Victoria sobre Irán y puesto 59Ayer 07:13De Husanov a Shomurodov: ¡Anunciada la convocatoria de la selección de Uzbekistán!De Husanov a Shomurodov: ¡Anunciada la convocatoria de la selección de Uzbekistán!20 septiembre 15:57Los medios kazajos reconocen la superioridad de los legionarios de la selección de UzbekistánLos medios kazajos reconocen la superioridad de los legionarios de la selección de Uzbekistán23 septiembre 11:11«Derbi asiático en Ferganá»: todas las intrigas antes del choque entre Uzbekistán e Irán«Derbi asiático en Ferganá»: todas las intrigas antes del choque entre Uzbekistán e Irán24 septiembre 12:09Drama de 9 goles: Las chicas de Uzbekistán pierden en cuartos de final contra Corea del SurDrama de 9 goles: Las chicas de Uzbekistán pierden en cuartos de final contra Corea del SurAyer 18:59
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos