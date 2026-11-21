La Confederación Asiática de Fútbol ha publicado la lista completa de las selecciones nacionales que participarán en la fase final de la Copa Asiática Sub-17, que se celebrará en Uzbekistán en 2027.

Ha concluido la fase de clasificación para la Copa Asiática Sub-17, que será organizada por Uzbekistán en 2027. Las 16 mejores selecciones juveniles del continente han ganado su derecho a participar en la fase final, incluida Uzbekistán. Kirguistán, a pesar de ganar en la última jornada, quedó fuera del torneo debido a la diferencia de goles.

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Un total de 16 selecciones participarán en la competición. Nueve de ellas obtuvieron su pase directo a la fase final de la Copa Asiática por representar al continente asiático en la Copa Mundial Sub-17 que se disputa en Qatar. Las siete selecciones restantes se clasificaron al terminar primeras en sus respectivos grupos durante las eliminatorias.

Participantes de la fase final de la Copa Asiática Sub-17 2027:

Selecciones clasificadas directamente:

Uzbekistán

Australia

China

Japón

Corea del Sur

Qatar

Arabia Saudita

Tayikistán

Vietnam

Selecciones clasificadas a través de las eliminatorias:

Indonesia

Irak

Siria

Irán

India

Yemen

Líbano

Kirguistán ganó, pero no logró clasificar a la Copa Asiática

En la última jornada de la fase de clasificación, la selección Sub-17 de Kirguistán derrotó a Mongolia por 2-1. Sin embargo, esta victoria no fue suficiente para que los jugadores kirguisos alcanzaran la fase final.

La selección de Kirguistán quedó eliminada al ser superada por Yemen en la diferencia de goles. Yemen, gracias a sus resultados en la clasificación, obtuvo su boleto para la fase final en Uzbekistán.

La selección de Siria también se unió a los 16 participantes tras superar a los Emiratos Árabes Unidos por diferencia de goles en las eliminatorias.

La Copa Asiática se celebrará en Uzbekistán en mayo de 2027

Como información, la fase final de la Copa Asiática Sub-17 se llevará a cabo del 13 al 29 de mayo de 2027 en Uzbekistán.

La selección anfitriona, Uzbekistán, participará directamente en el torneo. Este campeonato, con la presencia de los futbolistas jóvenes más talentosos del continente, será un escenario internacional clave para el fútbol juvenil en nuestro país.