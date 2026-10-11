Cannavaro sobre su trabajo: «Estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida»

El seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán Fabio Cannavaro no ocultó que está disfrutando mucho trabajando con el equipo. El técnico italiano habló sobre el rejuvenecimiento de la plantilla, los resultados obtenidos y su satisfacción con el juego de los futbolistas, incluso después de una derrota. Destacó que la Copa del Mundo ha sido una gran escuela de experiencia para el equipo y que ahora el enfoque está puesto en la Copa Asiática.

Campeón del mundo con Italia en 2006, Cannavaro concedió una entrevista a la prestigiosa publicación italiana La Gazzetta dello Sport en la que expresó su satisfacción por el proceso iniciado en Uzbekistán. Para el entrenador, el aspecto más importante no son solo las victorias, sino el desarrollo del equipo y la creación de una base para el futuro.

«Estoy disfrutando mucho de mi trabajo»

Cannavaro calificó su labor en la selección de Uzbekistán como uno de los periodos más agradables de su vida. Según él, ya se ven señales de que el camino elegido con el equipo es el correcto.

«Actualmente estoy viviendo uno de los momentos maravillosos de mi vida. Estoy disfrutando mucho de mi trabajo. En Uzbekistán estamos contentos con el camino que hemos elegido. Hemos iniciado un proceso, hemos rejuvenecido considerablemente la plantilla y ya estamos logrando buenos resultados», afirmó el técnico.

De estas palabras se desprende que Cannavaro no juzga a la selección nacional solo por los resultados de los partidos inmediatos. También considera esenciales el crecimiento de los jugadores, el relevo generacional y el desarrollo a largo plazo.

Satisfecho con el juego del equipo incluso tras la derrota

En el fútbol, el resultado suele ser el criterio principal. Sin embargo, para Cannavaro, más allá del marcador, la forma en que el equipo se comporta en el campo tiene una gran importancia.

Al destacar que se han logrado victorias convincentes en algunos encuentros, el entrenador también recordó el duelo contra Corea del Sur.En su opinión, a pesar de la derrota, el juego mostrado por el equipo dejó una impresión positiva.

«Logramos victorias convincentes en varios partidos. Pero incluso cuando perdimos, especialmente después del partido contra Corea del Sur, abandonamos el campo con satisfacción. Porque estábamos contentos con el juego de nuestro equipo», dijo Cannavaro.

Este enfoque demuestra que la atención se centra no solo en el resultado del marcador, sino también en la disciplina de juego, los movimientos colectivos y la ejecución de las tareas tácticas.

La Copa del Mundo: «como clases en la universidad»

Durante la entrevista, Cannavaro también hizo hincapié en la importancia de participar en la Copa del Mundo para la selección nacional. Evaluó esta competición como una inmensa fuente de experiencia para los jugadores.

«Participamos en la Copa del Mundo con mucho entusiasmo. Esta competición fue para nosotros como clases en la universidad: aprendimos mucho. Independientemente de los resultados, regresamos de la competición mucho más fuertes. Para mí personalmente, fue un mes inolvidable que quedará grabado como uno de los momentos más bellos de mi vida», declaró el técnico italiano.

Participar en una competición de alto nivel como la Copa del Mundo permite a los jugadores enfrentarse a rivales formidables, sentir la presión internacional y evaluar sus propias capacidades. Según Cannavaro, esta experiencia podría ser útil para el equipo en futuras competiciones.

El debut de un jugador menor de 17 años alegró a Cannavaro

Uno de los aspectos en los que el entrenador puso énfasis es en dar oportunidades a los jugadores jóvenes. Bajo la dirección de Cannavaro, Muhammad Hakimov debutó con la selección nacional de Uzbekistán. Cumplió 17 años tres días después de su debut.

Cannavaro citó esta situación como un ejemplo importante de la confianza depositada en los jóvenes dentro del equipo.

«Le dimos a un jugador que aún no era mayor de edad la oportunidad de debutar en la selección nacional. Cumplió 17 años tres días después del partido. ¿Cómo no estar satisfecho con una situación así?», dijo el entrenador.

Obtener una oportunidad en la selección nacional absoluta es para los jugadores jóvenes un paso importante en el camino del crecimiento, acompañado de una gran responsabilidad. Sin embargo, el desarrollo futuro de estos jugadores también dependerá de una práctica de juego regular, una preparación adecuada y la confianza de los entrenadores.

Ahora, el enfoque principal está en la Copa Asiática

Cannavaro subrayó que otra prueba seria espera a Uzbekistán. Se trata de la Copa Asiática 2027. El entrenador no considera que los rivales del grupo sean fáciles, pero confía en que la experiencia acumulada recientemente ayudará al equipo.

«La Copa Asiática nos espera. Nuestro grupo no es fácil, pero nos estamos preparando para la competición teniendo en cuenta toda la experiencia que hemos acumulado recientemente. La federación de fútbol también está contenta con el trabajo que estamos realizando juntos», añadió.

La Copa Asiática 2027 está programada en Arabia Saudita del 7 de enero al 5 de febrero. La selección nacional de Uzbekistán se enfrentará a Baréin, la RPDC y Jordania en el grupo B.

¿Dará frutos el camino elegido por Cannavaro?

La idea principal de la entrevista de Cannavaro es que en la selección nacional de Uzbekistán se trabaja no solo para los resultados de hoy, sino también para el futuro. El rejuvenecimiento de la plantilla, la oportunidad dada a nuevos jugadores y el uso de la experiencia adquirida en competiciones internacionales son elementos importantes de este proceso.

Por supuesto, la satisfacción del entrenador no significa que todas las tareas futuras se hayan cumplido. El verdadero potencial del equipo se pondrá a prueba nuevamente en competiciones importantes como la Copa Asiática.

Para los aficionados uzbekos, el aspecto más alentador de las palabras de Cannavaro es el siguiente: el entrenador está satisfecho con la situación actual del equipo y disfruta trabajando para su futuro. Ahora es el turno de los jugadores de reforzar esta confianza con un juego estable en el campo y resultados importantes.