Cannavaro toma una decisión radical: a partir de ahora, la forma estará por encima del nombre

Comienza una nueva etapa para la selección de Uzbekistán. El seleccionador Fabio Cannavaro dejó claro que, a partir de ahora, los jugadores serán convocados no por sus servicios anteriores o su reputación, sino por su estado actual y sus resultados en el campo.

El técnico italiano anunció un rejuvenecimiento de la plantilla antes de la Copa Asiática, un cambio de sistema táctico y una mayor competencia en la selección. También respondió a las informaciones sobre su salario y reveló detalles inesperados relacionados con su cuerpo técnico.

« Los servicios anteriores ya no serán suficientes »

La declaración más importante de Cannavaro en su rueda de prensa estuvo relacionada con los criterios para seleccionar jugadores para la selección.

« A partir de ahora, no convocaremos a un jugador por sus servicios anteriores. Llamaré al que demuestre estar mejor. »

Esta decisión significa que ningún jugador tendrá garantizado un puesto fijo en la selección. Ya no serán sus actuaciones anteriores, su nombre o su experiencia los criterios principales, sino su forma actual en el club y su estado en los entrenamientos.

Cannavaro ya había afirmado antes del Mundial que no elegiría a los jugadores por su edad o reputación y que daría oportunidades a quienes le convencieran. Por tanto, esta nueva declaración es una versión aún más firme de su enfoque anterior.

Esta política puede ser una advertencia para los jugadores experimentados y una gran oportunidad para los jóvenes. A partir de ahora, para regresar a la selección o conservar su puesto, todos los futbolistas tendrán que jugar con regularidad en sus clubes y ofrecer resultados.

Behruz Karimov — La valiente elección de Cannavaro

El entrenador también anunció que confiará más en los nuevos jugadores durante la preparación para la Copa Asiática.

« Habrá cambios en la plantilla antes de la Copa Asiática. Incorporaremos a más jóvenes. En cuanto a Behruz Karimov, cuando lo puse contra Colombia, muchos lo consideraron un gran riesgo. Yo seguiré confiando en los jóvenes. »

Behruz Karimov fue titular en el primer partido del Mundial contra Colombia. A pesar de debutar en una gran competición, el joven jugador se mostró activo y estrelló un balón en el larguero al final del encuentro. Aunque Uzbekistán perdió 3-1, su actuación reforzó la confianza del entrenador en Karimov.

Según Cannavaro, los jóvenes no deben tener miedo a cometer errores. Si no reciben oportunidades en partidos oficiales con presión, y no solo en amistosos, no podrán adquirir experiencia internacional.

Este enfoque indica que podrían aparecer varios nombres nuevos en la plantilla antes de la Copa Asiática.

El sistema principal será el 4-3-3

Cannavaro también anunció un cambio en el modelo táctico de la selección. Su plan principal se basa en un 4-3-3 con tres delanteros y un centro del campo activo.

« El sistema táctico cambiará a partir de ahora. Mi sistema principal es el 4-3-3, pero no pudo aplicarse debido a la lesión de Aliqulov. »

La lesión de Husnidin Aliqulov obligó al cuerpo técnico a recurrir a otras soluciones tácticas durante el Mundial. Con opciones limitadas en la defensa central, Cannavaro apostó más por un sistema con tres defensas.

El cambio al 4-3-3 exigirá un funcionamiento completamente diferente. Los extremos tendrán que colaborar en defensa, los centrocampistas cubrir grandes distancias y los defensas estar preparados para jugar con la línea adelantada.

Por tanto, los cambios en la plantilla no buscan únicamente rejuvenecer el equipo. Cannavaro también buscará jugadores que se adapten a su idea táctica principal.

Uzbekistán no irá a la Copa Asiática « para ganar experiencia »

Si el Mundial fue una experiencia histórica para Uzbekistán, las exigencias del entrenador serán completamente distintas en la Copa Asiática.

« No vamos a la Copa Asiática para disfrutar de la experiencia. Lo dije desde que llegué: no esperen resultados en el Mundial, pero iremos a la Copa Asiática sin miedo a los demás. »

En una rueda de prensa previa al Mundial, Cannavaro también declaró que ganar la Copa Asiática era uno de sus principales objetivos. Consideró el Mundial un campo de aprendizaje, mientras que la Copa Asiática exige un resultado concreto.

Esta declaración plantea una tarea importante para la selección. A partir de ahora, superar la fase de grupos o simplemente participar con dignidad en la Copa Asiática no se considerará suficiente.

Cannavaro exige a su equipo que no tema al nombre del rival, juegue a un ritmo alto y luche por el título.

¿Qué dijo sobre su salario y el cuerpo técnico?

En la rueda de prensa, Cannavaro también respondió a las informaciones sobre sus ingresos anuales.

« Mi salario no es de 6 millones de euros. Pagué de mi propio bolsillo los salarios de muchos entrenadores que vinieron conmigo. El entrenador de delanteros Rolando Bianchi trabajó gratis para la selección de Uzbekistán. »

El entrenador no reveló la cantidad real estipulada en su contrato. Por ello, la cifra exacta de su salario sigue sin conocerse.

Sin embargo, su declaración de que pagó con fondos personales a algunos de sus ayudantes merece especial atención. Según sus palabras, Rolando Bianchi, encargado de trabajar con los delanteros, colaboró sin cobrar en el cuerpo técnico de la selección.

Estos datos también plantean nuevas preguntas sobre cómo se financió el cuerpo técnico y bajo qué condiciones trabajaron los especialistas.

La competencia vuelve a comenzar en la selección

Las declaraciones de Cannavaro en la rueda de prensa muestran una dirección común: el estatus anterior de los jugadores en la selección será revisado.

A partir de ahora:

la experiencia no sustituirá a los minutos de juego;

los jóvenes también recibirán oportunidades en partidos importantes;

la plantilla se adaptará al modelo táctico 4-3-3;

en la Copa Asiática se exigirá un gran resultado, no solo la participación.

Los errores del Mundial mostraron a Cannavaro las fortalezas y debilidades del equipo. Ahora comienza a construir una nueva selección basada en la competencia, en lugar de conservar la plantilla anterior.

La gran pregunta no será solo quiénes serán convocados, sino también cuáles de los antiguos líderes lograrán conservar su puesto. Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales.