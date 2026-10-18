2 plazas para los ajedrecistas de Uzbekistán: ¿Quiénes irán a la Copa del Mundo?

La Olimpiada de Ajedrez de Samarcanda brindó a los equipos nacionales de Uzbekistán no solo resultados históricos, sino también una oportunidad importante para la Copa del Mundo de 2027. Nuestro país obtuvo una plaza en las categorías open y femenina. Ahora, una pregunta crucial interesa a los aficionados al ajedrez: ¿a quiénes se les confiará esta oportunidad?

El ajedrez uzbeko sigue consolidando su posición en la escena internacional. Basándose en los resultados de la Olimpiada de Ajedrez 2026 celebrada en Samarcanda, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) anunció las plazas asignadas a las federaciones nacionales para la Copa del Mundo 2027 y la Copa del Mundo femenina.

Uzbekistán tuvo la oportunidad de enviar a un ajedrecista a cada una de estas prestigiosas competiciones. La plaza en la categoría open podría ser otorgada a uno de los miembros del equipo masculino, campeón olímpico, y la plaza en la categoría femenina a una de las representantes del equipo nacional femenino, que terminó en el puesto 13 de la Olimpiada.

Categoría open: se elegirá a uno de los cinco ajedrecistas

El título de campeón olímpico del equipo masculino de Uzbekistán es uno de los logros más importantes en la historia del ajedrez del país. Ahora, uno de los miembros del equipo tiene una oportunidad adicional de participar en la Copa del Mundo 2027.

Entre los candidatos para esta plaza se encuentran los siguientes ajedrecistas:

Nodirbek Abdusattorov;

Javohir Sindarov;

Nodirbek Yakubbayev;

Shamsiddin Vohidov;

Muhiddin Madaminov.

Cada uno de ellos es un representante que demuestra el potencial del ajedrez uzbeko en la escena internacional. Sin embargo, como solo hay una plaza, la elección final tiene una gran importancia.

Aquí no se trata solo de los resultados personales del ajedrecista. La posibilidad de participar en una competición de alto nivel como la Copa del Mundo es esencial para aumentar la experiencia del atleta, fortalecer su posición en el ranking internacional y defender el honor del país.

Categoría femenina: Las cinco candidatas de Uzbekistán

El equipo nacional femenino de Uzbekistán también obtuvo una plaza para la Copa del Mundo femenina de 2027 gracias a los resultados de la Olimpiada. Aunque el equipo terminó en el puesto 13, este resultado creó una oportunidad importante para la federación nacional.

Candidatas para la plaza:

Afruza Hamdamova;

Gulruhbegim Tohirjonova;

Umida Omonova;

Nilufarxon Imomqo‘ziyeva;

Guldona Karimova.

La participación de una de estas ajedrecistas en la Copa del Mundo podría servir para promover aún más el ajedrez femenino uzbeko a escala internacional.

Por supuesto, factores como la preparación del atleta, la posibilidad de participar en la competición y el estado actual de clasificación pueden ser importantes en la elección final. Sin embargo, la selección del candidato depende de las decisiones de la federación nacional.

¿A quiénes se les darán las plazas y cuándo finalizará la selección?

De acuerdo con las reglas de la FIDE, cada federación nacional puede elegir a uno de los miembros de su equipo que participó en la Olimpiada. Si todos los miembros del equipo ya han obtenido una plaza por otras vías de clasificación o han rechazado participar, la federación puede designar a otro ajedrecista.

Según la información proporcionada, la confirmación de los representantes finales está prevista para el 1–15 de julio de 2027.

Por lo tanto, la cuestión más importante por ahora es quiénes serán los afortunados. La lista de candidatos es conocida, pero es demasiado pronto para considerar a un ajedrecista específico como participante antes de la decisión final.

¿Cuántas plazas más se otorgaron a través de los resultados de la Olimpiada?

Basándose en los resultados de la Olimpiada de Samarcanda, muchas federaciones de todo el mundo también tuvieron la oportunidad de participar en las Copas del Mundo.

Según los datos proporcionados, a través de los resultados de la Olimpiada:

83 federaciones nacionales en la categoría open;

45 federaciones nacionales en la categoría femenina

obtuvieron una plaza para la Copa del Mundo.

Estas cifras muestran que la Olimpiada no es solo importante para las medallas por equipos, sino también para la clasificación a las grandes competiciones individuales.

Dos plazas, dos oportunidades importantes

Para Uzbekistán, la importancia de estas plazas no se limita a la participación en la competición de 2027. Permiten a nuestros ajedrecistas enfrentarse a rivales fuertes, adquirir experiencia internacional y dar un nuevo impulso al desarrollo del ajedrez en nuestro país.

Ahora, la atención de los aficionados se centra en la elección final de la federación nacional. ¿Quién será seleccionado entre los campeones olímpicos en la categoría open? ¿Qué ajedrecista defenderá el honor de Uzbekistán en la Copa del Mundo femenina?

En su opinión, la plaza en la categoría open Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov, Nodirbek Yakubbayev, Shamsiddin Vohidov o Muhiddin Madaminov, ¿a quién debería otorgarse? Y en la categoría femenina, ¿a quién considera la candidata más digna? Deje su opinión en los comentarios.