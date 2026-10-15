Gent — Aarhus: alineaciones y directo
El encuentro de la Conference League entre el Gent y el Aarhus comenzará el 15 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Gent: 33. Roef D. (capitán), 20. Araújo T., 7. Balikwisha M., 16. Burgess C., 75. Cissé I., 17. Delorge M., 27. De Vlieger T., 3. Paskotsi M., 11. Sonko M., 44. Van Der Hayden S., 57. Volckaert M.
Suplentes del Gent: 39. Ayinde A., 8. Benes L., 56. Diallo M., 28. El-Adfaoui M., 45. Goore H., 37. Kadri A., 22. Lopes L., 10. Omgba A., 30. Piersman K., 18. Samoise M., 59. Sek E. H., 14. Wilson K.
Entrenador del Gent: De Mil R.
Alineación inicial del Aarhus: 21. Hedenstad M., 26. Andersen J., 23. Anderson M., 10. Arnstad K. (capitán), 28. Bogere Y., 3. Gretarsson D. L., 19. Kahl E., 18. McCowatt C., 25. Rösler K., 7. Solbakken M., 27. Tchamche S.
Suplentes del Aarhus: 31. Beck T., 33. Callø L., 29. Carstensen R., 39. Emmery F., 1. Hansen J., 16. Jonsson J., 8. Jørgensen S., 4. Knudsen M., 14. Mølgaard T., 13. Serra J., 5. Tingager F., 42. van der Raad M.
Entrenador del Aarhus: Poulsen U.
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