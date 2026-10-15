Gent — Aarhus: alineaciones y directo

·37·Deportes
Gent — Aarhus: alineaciones y directo

El encuentro de la Conference League entre el Gent y el Aarhus comenzará el 15 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Gent: 33. Roef D. (capitán), 20. Araújo T., 7. Balikwisha M., 16. Burgess C., 75. Cissé I., 17. Delorge M., 27. De Vlieger T., 3. Paskotsi M., 11. Sonko M., 44. Van Der Hayden S., 57. Volckaert M.

Suplentes del Gent: 39. Ayinde A., 8. Benes L., 56. Diallo M., 28. El-Adfaoui M., 45. Goore H., 37. Kadri A., 22. Lopes L., 10. Omgba A., 30. Piersman K., 18. Samoise M., 59. Sek E. H., 14. Wilson K.

Entrenador del Gent: De Mil R.

Alineación inicial del Aarhus: 21. Hedenstad M., 26. Andersen J., 23. Anderson M., 10. Arnstad K. (capitán), 28. Bogere Y., 3. Gretarsson D. L., 19. Kahl E., 18. McCowatt C., 25. Rösler K., 7. Solbakken M., 27. Tchamche S.

Suplentes del Aarhus: 31. Beck T., 33. Callø L., 29. Carstensen R., 39. Emmery F., 1. Hansen J., 16. Jonsson J., 8. Jørgensen S., 4. Knudsen M., 14. Mølgaard T., 13. Serra J., 5. Tingager F., 42. van der Raad M.

Entrenador del Aarhus: Poulsen U.

En directo EN VIVO
45+3
El árbitro hace sonar el silbato que indica el final de la primera mitad y los jugadores se dirigen a los vestuarios.
45
Se añaden 2 minutos al partido.
43
¡Uno de los jugadores del Gante tocó el balón con la mano en el área, pero el árbitro dejó seguir el juego!
39
El Gante tiene la oportunidad de marcar en un córner.
38
El árbitro señala el banderín de esquina. Saque de esquina a favor del Gante.
36
El balón salió del campo. El Gents sacará de banda.
34
Un inteligente pase corto creó una gran oportunidad de gol para Ibrahima Cissé (Gent), pero no la aprovechó y mandó el balón por encima del travesaño.
33
El árbitro principal y su asistente señalaron el banderín de esquina. El Gent tendrá la oportunidad de crear una ocasión peligrosa ante la portería rival.
32
El balón salió del campo. El Gante sacará de esquina.
29
El balón salió del campo. El Aarhus sacará de banda.
27
Tras el córner, un gran centro al área llegó a la cabeza de Colin Rösler (AGF). Remató hacia el poste derecho, pero un defensa cubrió al portero y despejó el balón.
26
Kristian Arnstad (Aarhus) condujo el balón hacia el banderín de córner y lo centró al área.
25
Ibrahima Cissé (Gent) cae en fuera de juego. Tenía espacio a la espalda de la defensa, pero arrancó demasiado pronto.
24
¡Michel-Ange Balikwisha (Gent) desperdició una oportunidad tan clara! Se abrió espacio dentro del área y sacó un potente disparo hacia el centro de la portería, pero Mads Hedenstad se quedó con el balón sin problemas y desbarató el peligro.
23
Partido: Gante - Aarhus. Marcador: 0-0. Comentario: Tiros totales – 2:0.
21🔁
Mikael Anderson (Aarhus) abandona el campo por lesión. Jacob Poulsen da entrada a Frederik Emmery.
18
Mikael Anderson (Aarhus) parece dolorido tras esa acción. Esperemos que pueda continuar.
16
Kristian Arnstad (Aarhus) lanza el córner.
15
Michel-Ange Balikwisha (Gent) comete falta al agarrar a su rival y evitar que se apodere del balón.
13
Matthias Delorge (Gent) se dirige a sacar de esquina después de que un defensa despejara bien el balón.
12
Steffen Champé (Aarhus) comete una falta dura y concede un tiro libre. El árbitro Bulat Sariyev siguió la jugada de cerca.
10
El Gent hizo una gran jugada y ganó un córner.
8
El balón salió del campo y el Gents reanudará con un saque de puerta.
5
Juego detenido. Callum McCowatt (Aarhus) comete falta en la disputa del balón. Sabiendo que es su culpa, no protesta ni hace gestos. Gents cobrará el tiro libre.
3
El balón salió por la línea de banda. El Gents sacará de banda.
1
La primera parte de este partido está a punto de empezar.
21:47
El Gent saca de centro.
21:45
Presentamos al árbitro principal del partido de hoy, él es Bulat Sariyev.
21:45
Las alineaciones titulares de ambos equipos ya se conocen y puedes consultarlas en los detalles del partido.
21:45
Bienvenidos a la retransmisión en directo por texto del partido de hoy. Puedes seguir todos los acontecimientos importantes en el campo por escrito. Disfruten del partido.
GentAarhusConference LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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