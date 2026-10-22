Aarhus — Egnatia: alineaciones y directo
El partido Aarhus — Egnatia, correspondiente a la Conference League, comenzará el 23 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Aarhus: 1. Hansen Y., 25. Rosler K., 5. Tingager F., 19. Call E., 29. Carstensen R., 7. Solbakken M., 10. Arnstad K. (capitán), 26. Andersen Y., 8. Jorgensen S., 18. McCowatt K., 13. Serra J.
Suplentes del Aarhus: 31. Beck T., 28. Bogere Y., 33. Kallo L., 39. Emmeri F., 43. Grantzau Z., 3. Gretarsson D. L., 21. Hedenstad M., 16. Jonsson J., 4. Knudsen M., 14. Molgaard T., 27. Tchamche S., 42. van der Raad M.
Entrenador del Aarhus: Poulsen J.
Alineación inicial del Egnatia: 98. Dajsinani M., 33. Bitri E., 29. Jago A., 28. Sota E., 22. Jaime G., 20. Lukili K., 6. Aleksi A. (capitán), 17. Kryeziu A., 10. Albanese A., 2. Adjessa D., 77. Gruda I.
Suplentes del Egnatia: 24. Ajetovic N., 4. Alijev Z., 8. Diabate I., 7. Fernando Medeiros, 13. Kacbufi A., 99. Montenegro J., 16. Ndreca E., 12. Puja B., 55. Smajli G., 1. Tandilashvili L.
Entrenador del Egnatia: Dede N.
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