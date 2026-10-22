Aarhus — Egnatia: alineaciones y directo

·31·Deportes
Aarhus — Egnatia: alineaciones y directo

El partido AarhusEgnatia, correspondiente a la Conference League, comenzará el 23 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Aarhus: 1. Hansen Y., 25. Rosler K., 5. Tingager F., 19. Call E., 29. Carstensen R., 7. Solbakken M., 10. Arnstad K. (capitán), 26. Andersen Y., 8. Jorgensen S., 18. McCowatt K., 13. Serra J.

Suplentes del Aarhus: 31. Beck T., 28. Bogere Y., 33. Kallo L., 39. Emmeri F., 43. Grantzau Z., 3. Gretarsson D. L., 21. Hedenstad M., 16. Jonsson J., 4. Knudsen M., 14. Molgaard T., 27. Tchamche S., 42. van der Raad M.

Entrenador del Aarhus: Poulsen J.

Alineación inicial del Egnatia: 98. Dajsinani M., 33. Bitri E., 29. Jago A., 28. Sota E., 22. Jaime G., 20. Lukili K., 6. Aleksi A. (capitán), 17. Kryeziu A., 10. Albanese A., 2. Adjessa D., 77. Gruda I.

Suplentes del Egnatia: 24. Ajetovic N., 4. Alijev Z., 8. Diabate I., 7. Fernando Medeiros, 13. Kacbufi A., 99. Montenegro J., 16. Ndreca E., 12. Puja B., 55. Smajli G., 1. Tandilashvili L.

Entrenador del Egnatia: Dede N.

En directo0-1 EN VIVO
19
Estadísticas actuales de posesión de balón de ambos equipos: 44:56.
18
El Aarhus parece estar encontrando su juego y tiene la posesión. Esperan el momento oportuno para generar nuevas opciones de ataque.
16🟨
Altin Kryeziu (KF Egnatia) recibe tarjeta amarilla.
130-1
Ildi Gruda (KF Egnatia) recibió un pase maravilloso y batió la portería con frialdad. Su disparo dio en la parte inferior del poste derecho y se coló en la red. ¡Golazo!
12🔁
Jakob Poulsen prepara un cambio. Tobias Mølgaard (Aarhus) entra al campo en lugar de Callum McCowatt.
11🟨
La falta de Andrei Yago (KF Egnatia) es de tarjeta, y Ante Čulina muestra justamente la amarilla.
8
Los jugadores del Aarhus controlan el balón y se dan pases cortos, esperando que se abran espacios en la defensa rival.
8
Egnatia controla el balón, tocando en corto a la espera de una oportunidad clara de remate.
7
Andrija Janjić (KF Egnatia) se perfila para ejecutar la falta y decide disparar directamente, enviando el balón al rincón inferior izquierdo, pero Jesper Hansen vuela para despejar.
4
El Aarhus continúa el juego con pases precisos y consecutivos para crear nuevas oportunidades en ataque.
3
Egnatia está mostrando un gran juego en equipo, controlando el balón con muchos pases cortos. Si quieren encontrar un hueco en la defensa y marcar, la paciencia es clave.
3🟥
Ante Kulina muestra la tarjeta roja sin dudarlo. Eric Kahl (Aarhus) abandona el campo antes de tiempo y podrá reflexionar sobre su dura entrada.
3
El juez de línea tomó la decisión correcta y Egnatia sacará de esquina.
2
El Aarhus enlaza una bonita serie de pases en busca de nuevas opciones de ataque.
1
El partido acaba de empezar.
00:06
Saca el Egnatia de centro.
00:06
El partido de hoy será dirigido por Ante Ćulina.
00:06
Puedes consultar las alineaciones iniciales y los detalles de este partido.
00:06
¡Hola y bienvenidos a nuestro directo de texto! Os traeremos toda la acción al minuto. Las alineaciones titulares se anunciarán en breve.
AarhusEgnatiaConference LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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