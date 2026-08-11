La remontada arrolladora en Bakú: el Sabah aplasta al club danés por 4-0

·59·Deportes
La remontada arrolladora en Bakú: el Sabah aplasta al club danés por 4-0

El club azerbaiyano Sabah logró una espectacular y contundente victoria sobre el equipo danés Aarhus en la vuelta de la tercera ronda de clasificación de la Liga de Campeones de la UEFA. En Bakú, los locales marcaron cuatro goles sin respuesta y avanzaron a la ronda de play-off del torneo de clubes más prestigioso de Europa. El uzbeko Umarali Rakhmonaliyev, talentoso centrocampista, disputó los 90 minutos completos de este histórico encuentro.

En el cómputo de los dos partidos, después de que los daneses ganaran 2-1 en la ida, el Sabah se impuso por 5-2 en el global y quedó a las puertas de la fase liga de la Liga de Campeones de la UEFA.

La remontada en Bakú y el espectáculo de la segunda parte

Tras perder en Dinamarca (1-2), el Sabah mostró desde los primeros minutos que había preparado a conciencia el partido en casa. La primera parte transcurrió con mucha igualdad y terminó sin goles, pero en la segunda el equipo de Bakú sometió por completo a su rival.

  • Minuto 59: Simić abrió el marcador — 1-0;

  • Minuto 67: Solvet amplió la ventaja — 2-0;

  • Minuto 78: Mikels marcó el tercer gol y consolidó la remontada — 3-0;

  • Minuto 89: Severina puso el definitivo 4-0.

Muy activo en el centro del campo, Umarali Rakhmonaliyev mostró una gran disciplina táctica tanto en defensa como en ataque y contribuyó de forma notable a la amplia victoria de su equipo.

A las puertas de la fase liga de la Champions: ¿quién será el próximo rival?

Con esta victoria, el Sabah alcanzó la decisiva ronda de play-off de la Liga de Campeones de la UEFA. El campeón de Azerbaiyán se enfrentará ahora al ganador de la eliminatoria entre Hapoel Beer-Sheva (Israel) y Estrella Roja de Belgrado (Serbia) para luchar por un puesto en la fase liga de la Liga de Campeones de la UEFA.

En el partido de ida entre ambos equipos, el Hapoel ganó por la mínima, 1-0.

La exitosa historia de Rakhmonaliyev en el Sabah

A sus 22 años, Umarali Rakhmonaliyev sigue enriqueciendo su experiencia en el fútbol europeo. Formado en la academia del Bunyodkor, el centrocampista ha vivido las siguientes etapas importantes en su carrera:

  • 2023: Pasó del Bunyodkor de Taskent al Rubin Kazán de Rusia como agente libre;

  • Enero de 2025: Tras contar con pocos minutos en el Rubin, fue cedido al Sabah. Posteriormente, el club de Bakú adquirió sus derechos federativos de forma permanente;

  • Estadísticas y títulos: La temporada pasada, Umarali disputó en total, entre la liga y la Copa de Azerbaiyán, 34 partidos , marcó 6 goles y dio 2 asistencias .

Hasta ahora, Rakhmonaliyev ha ganado con el Sabah la liga de Azerbaiyán y la Copa nacional en dos ocasiones y se ha consolidado como una pieza importante del equipo en la fase liga y en las competiciones europeas.

Acta del partido

Liga de Campeones de la UEFA — tercera ronda de clasificación (vuelta)

Sabah (Azerbaiyán) – Aarhus (Dinamarca) — 4-0

(Ida: 1-2. Global: 5-2)

  • Goles: Simić (59), Solvet (67), Mikels (78), Severina (89).

  • Umarali Rakhmonaliyev: Fue titular y disputó los 90 minutos completos.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte este artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.

SabahUmarali RahmonaliyevAarhusLiga de Campeones de la UEFABakú
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Thiago Almada se incorpora a River PlateThiago Almada se incorpora a River PlateHoy, 03:11José Mourinho desveló los conflictos del Real Madrid y el secreto del vestuarioJosé Mourinho desveló los conflictos del Real Madrid y el secreto del vestuarioHoy, 02:56El Liverpool debe sumarse a la puja por Myles Lewis-SkellyEl Liverpool debe sumarse a la puja por Myles Lewis-SkellyHoy, 02:54José Mourinho revela su etapa en el Real Madrid y su conflicto con CasillasJosé Mourinho revela su etapa en el Real Madrid y su conflicto con CasillasHoy, 02:30Lamine Yamal celebra sus 19 años y vuelve a los entrenamientosLamine Yamal celebra sus 19 años y vuelve a los entrenamientosHoy, 01:12El futuro de Rafael Leão y la situación del mercado en torno al MilanEl futuro de Rafael Leão y la situación del mercado en torno al MilanHoy, 00:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses