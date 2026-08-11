El club azerbaiyano Sabah logró una espectacular y contundente victoria sobre el equipo danés Aarhus en la vuelta de la tercera ronda de clasificación de la Liga de Campeones de la UEFA. En Bakú, los locales marcaron cuatro goles sin respuesta y avanzaron a la ronda de play-off del torneo de clubes más prestigioso de Europa. El uzbeko Umarali Rakhmonaliyev, talentoso centrocampista, disputó los 90 minutos completos de este histórico encuentro.

En el cómputo de los dos partidos, después de que los daneses ganaran 2-1 en la ida, el Sabah se impuso por 5-2 en el global y quedó a las puertas de la fase liga de la Liga de Campeones de la UEFA.

La remontada en Bakú y el espectáculo de la segunda parte

Tras perder en Dinamarca (1-2), el Sabah mostró desde los primeros minutos que había preparado a conciencia el partido en casa. La primera parte transcurrió con mucha igualdad y terminó sin goles, pero en la segunda el equipo de Bakú sometió por completo a su rival.

Minuto 59: Simić abrió el marcador — 1-0;

Minuto 67: Solvet amplió la ventaja — 2-0;

Minuto 78: Mikels marcó el tercer gol y consolidó la remontada — 3-0;

Minuto 89: Severina puso el definitivo 4-0.

Muy activo en el centro del campo, Umarali Rakhmonaliyev mostró una gran disciplina táctica tanto en defensa como en ataque y contribuyó de forma notable a la amplia victoria de su equipo.

A las puertas de la fase liga de la Champions: ¿quién será el próximo rival?

Con esta victoria, el Sabah alcanzó la decisiva ronda de play-off de la Liga de Campeones de la UEFA. El campeón de Azerbaiyán se enfrentará ahora al ganador de la eliminatoria entre Hapoel Beer-Sheva (Israel) y Estrella Roja de Belgrado (Serbia) para luchar por un puesto en la fase liga de la Liga de Campeones de la UEFA.

En el partido de ida entre ambos equipos, el Hapoel ganó por la mínima, 1-0.

La exitosa historia de Rakhmonaliyev en el Sabah

A sus 22 años, Umarali Rakhmonaliyev sigue enriqueciendo su experiencia en el fútbol europeo. Formado en la academia del Bunyodkor, el centrocampista ha vivido las siguientes etapas importantes en su carrera:

2023: Pasó del Bunyodkor de Taskent al Rubin Kazán de Rusia como agente libre;

Enero de 2025: Tras contar con pocos minutos en el Rubin, fue cedido al Sabah. Posteriormente, el club de Bakú adquirió sus derechos federativos de forma permanente;

Estadísticas y títulos: La temporada pasada, Umarali disputó en total, entre la liga y la Copa de Azerbaiyán, 34 partidos , marcó 6 goles y dio 2 asistencias .

Hasta ahora, Rakhmonaliyev ha ganado con el Sabah la liga de Azerbaiyán y la Copa nacional en dos ocasiones y se ha consolidado como una pieza importante del equipo en la fase liga y en las competiciones europeas.

Acta del partido

Liga de Campeones de la UEFA — tercera ronda de clasificación (vuelta)

Sabah (Azerbaiyán) – Aarhus (Dinamarca) — 4-0

(Ida: 1-2. Global: 5-2)

Goles: Simić (59), Solvet (67), Mikels (78), Severina (89).

Umarali Rakhmonaliyev: Fue titular y disputó los 90 minutos completos.

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