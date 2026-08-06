La asistencia de Rahmonaliyev mantiene la esperanza: el Sabah cae en Dinamarca

El centrocampista de la selección de Uzbekistán Umarali Rahmonaliyev destacó en la fase de clasificación de la Champions League. Su asistencia evitó una derrota más abultada del Sabah en un complicado partido en Dinamarca y mantiene abiertas las opciones del equipo para la vuelta.

El club azerí perdió 2-1 ante el Aarhus en la ida de la tercera ronda de clasificación. Rahmonaliyev fue titular, disputó los 90 minutos y asistió a Veljko Simić en el gol.

El joven delantero del Aarhus castigó dos veces

Los daneses se adelantaron en el minuto 31. El delantero ugandés de 18 años del Aarhus, James Bogere, aprovechó una ocasión clara para poner por delante a los locales.

En la segunda parte, el Sabah se volcó en busca del empate. Sin embargo, en el minuto 63 Bogere volvió a aparecer para marcar su segundo gol y el segundo de su equipo.

El joven delantero es considerado uno de los futbolistas más prometedores que se han consolidado rápidamente en el once del Aarhus. En el verano de 2026 pasó definitivamente al primer equipo del club.

Rahmonaliyev respondió tres minutos después

Tras el segundo gol, la situación del Sabah se complicó considerablemente. No obstante, los visitantes no se rindieron y recortaron distancias apenas tres minutos después.

En el minuto 66, Umarali Rahmonaliyev llegó hasta el área rival y dio un pase atrás preciso. Veljko Simić culminó la jugada con un disparo certero: 2-1.

Este gol tuvo una importancia especial para el Sabah. Una derrota por 2-0 habría complicado mucho la misión en el partido de vuelta. El tanto de Simić deja al club de Bakú con opciones reales antes de la vuelta en casa.

Un partido completo, señal de la confianza del entrenador

Rahmonaliyev fue titular desde el primer minuto y permaneció en el campo hasta el pitido final. En el centro del campo participó activamente en la recepción del balón, la aceleración de los ataques y la salida de la presión rival.

A sus 22 años, el futbolista uzbeko sigue siendo uno de los centrocampistas principales del Sabah en la Champions League. Según los datos oficiales de la UEFA, luce el dorsal 7 del equipo.

La asistencia fue una acción decisiva para Rahmonaliyev en el fútbol europeo. Especialmente cuando su equipo perdía por dos goles, su iniciativa también tuvo una gran importancia psicológica de cara al partido de vuelta.

¿Qué necesitará el Sabah en la vuelta?

El duelo decisivo entre ambos equipos se disputará el 11 de agosto en el campo del Sabah. Según el calendario de la UEFA, los partidos de ida de la tercera ronda de clasificación de la Champions League están fijados para el 4 y 5 de agosto, y las vueltas para el 11 de agosto.

El Sabah necesita ganar por al menos dos goles de diferencia para pasar directamente a la siguiente ronda. Una victoria por un gol igualaría el marcador global y podría llevar el partido a la prórroga.

Se espera que el club de Bakú asuma la iniciativa desde los primeros minutos de la vuelta. Sin embargo, volcarse demasiado al ataque también sería peligroso: los rápidos contraataques del Aarhus ya marcaron la diferencia en Dinamarca.

El camino hacia la Champions League aún no está cerrado

El Sabah comenzó la temporada europea 2026-27 en la primera ronda de clasificación. El club azerí eliminó primero a The New Saints de Gales y después al KuPS de Finlandia para alcanzar la tercera ronda.

La derrota en Dinamarca no ha detenido esta exitosa trayectoria. La diferencia es de solo un gol y el partido de vuelta se jugará en el campo del Sabah.

Ese es también el principal aspecto positivo tras la ida: aunque el Sabah encajó dos goles, regresará a Bakú sin una derrota en blanco gracias a la conexión entre Rahmonaliyev y Simić. Ahora, ese gol puede cambiar el destino de toda la eliminatoria.

Champions League, tercera ronda de clasificación

Aarhus — Sabah — 2-1

Goles: Bogere, 31, 63 — Simić, 66.

¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!