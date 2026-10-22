Braga - Gent: alineaciones y directo

·33·Deportes
Braga - Gent: alineaciones y directo

El encuentro entre Braga y Gent por la Conference League comenzará el 23 de octubre a las 20:00 (hora local).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Braga: 31. Bernardo, 2. Gomes V., 14. Lagerbielke G., 37. Barisic A., 26. Arrey-Mbi B., 10. Victor P., 8. Moutinho J., 29. Gorby, 11. Gabriel Silva, 21. Horta R. (capitán), 17. Milosevic Y.

Suplentes del Braga: 44. Bayram A., 20. Dorgeles M., 23. Huseinbasic D., 16. Marques T., 77. Martinez G., 9. Navarro F., 50. Rodrigues D., 12. Sa T., 22. Sergio Garcia, 34. Tiknaz D. E., 7. Travassos, 6. Vitor Carvalho.

Entrenador del Braga: Carvalhal C.

Alineación titular del Gent: 33. Roef D. (capitán), 3. Mitrovic S., 16. Watanabe T., 44. Torunarigha J., 20. Araujo T., 45. Gandelman O., 27. De Vlieger T., 17. Delorge M., 7. Balikwisha M., 75. Sisse I., 11. Sonko M.

Suplentes del Gent: 39. Ayinde A., 8. Benes L., 35. De Meyer G., 56. Diallo M., 28. El-Adfaoui M., 37. Kadri A., 22. Lopes L., 10. Omgba A., 30. Piersman K., 59. Sek E. H., 57. Volkart M., 14. Wilson K.

Entrenador del Gent: De Mil W.

En directo1-0 EN VIVO
17
El balón es despejado desde la defensa hacia la frontal del área, donde João Moutinho (Braga) empalma de primeras. Lamentablemente, su disparo se marcha por encima del larguero.
17
Tras una jugada a balón parado ejecutada por el Braga, uno de los defensores se hizo fácilmente con el balón.
14
Los jugadores del Gante no pudieron aprovechar el saque de esquina y el defensa despejó el balón.
13
Un buen despeje del defensa hace que el córner del Gents resulte infructuoso.
11
Maksim Paskotši (Gent) dispara desde fuera del área, muy desviado del poste izquierdo.
7
Adrián Bašić (Braga) comete falta y concede un libre directo. El árbitro Andris Treimanis siguió la jugada de cerca.
6
El Braga tuvo la oportunidad de marcar desde un córner, pero el defensa despejó el balón.
5
Gabriel Silva (Braga) dispara a portería, pero un defensa lo bloquea y no llega a su destino. Saque de esquina. Buena oportunidad para el Braga.
31-0
¡Gol! Víctor Gómez (Braga) empuja fácilmente el balón a la red desde cerca para poner el 1-0. Gorby dio una asistencia brillante en esta jugada.
1
Los jugadores han saltado al terreno de juego y el partido está a punto de empezar. Gent sacará de centro.
1
El árbitro hace sonar el silbato y comienza el partido.
00:00
El partido de hoy será dirigido por Andris Treimanis.
00:00
Se han anunciado las alineaciones iniciales para el partido entre el Braga y el Gents.
00:00
¡Bienvenidos, damas y caballeros, a nuestro directo textual! Las alineaciones titulares se anunciarán en breve, así que pónganse cómodos y prepárense para disfrutar del partido.
BragaGentConference LeagueFútbolUEFA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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