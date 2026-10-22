Braga - Gent: alineaciones y directo
El encuentro entre Braga y Gent por la Conference League comenzará el 23 de octubre a las 20:00 (hora local).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Braga: 31. Bernardo, 2. Gomes V., 14. Lagerbielke G., 37. Barisic A., 26. Arrey-Mbi B., 10. Victor P., 8. Moutinho J., 29. Gorby, 11. Gabriel Silva, 21. Horta R. (capitán), 17. Milosevic Y.
Suplentes del Braga: 44. Bayram A., 20. Dorgeles M., 23. Huseinbasic D., 16. Marques T., 77. Martinez G., 9. Navarro F., 50. Rodrigues D., 12. Sa T., 22. Sergio Garcia, 34. Tiknaz D. E., 7. Travassos, 6. Vitor Carvalho.
Entrenador del Braga: Carvalhal C.
Alineación titular del Gent: 33. Roef D. (capitán), 3. Mitrovic S., 16. Watanabe T., 44. Torunarigha J., 20. Araujo T., 45. Gandelman O., 27. De Vlieger T., 17. Delorge M., 7. Balikwisha M., 75. Sisse I., 11. Sonko M.
Suplentes del Gent: 39. Ayinde A., 8. Benes L., 35. De Meyer G., 56. Diallo M., 28. El-Adfaoui M., 37. Kadri A., 22. Lopes L., 10. Omgba A., 30. Piersman K., 59. Sek E. H., 57. Volkart M., 14. Wilson K.
Entrenador del Gent: De Mil W.
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