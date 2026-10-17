Estrasburgo — PSG: alineaciones y directo

46 Willy Delajod hace sonar su silbato y comienza la segunda mitad.

45+2 Final de la primera mitad.

45 Se añadirán al menos 1 minuto al tiempo reglamentario.

44 Pape Demba (Strasbourg) tuvo la oportunidad de disparar desde lejos. Su disparo raso fue al centro de la portería, pero Matvey Safonov estuvo atento y se quedó con el balón sin problemas.

41 Khvicha Kvaratskhelia (PSG) saca el córner, pero el portero se eleva y se hace con el balón.

40 Ferran Torres (PSG) intentó regatear a un rival, pero le robaron el balón.

39 Los defensas no perdieron la concentración y despejaron un peligroso centro de Lucas Digne (PSG).

36 Duo Fernandez (PSG) controla bien el balón, pero su disparo fue flojo y al centro, permitiendo una fácil parada a Filip Jorgensen.

36 João Neves (PSG) se esforzó al máximo para llegar al centro desde el otro lado, pero el pase fue demasiado largo y el balón salió del campo. El balón está fuera. El Estrasburgo sacará de banda.

33 Fabio Baldé (Strasbourg) se quedó solo en el área y Osorio le pasó el balón, pero su potente disparo se marchó rozando el poste derecho. ¡Buena ocasión!

32 Ambos equipos tienen actualmente 6 remates a puerta cada uno. El número total de tiros es de 2:1 hasta ahora.

30 Lucas Beraldo (PSG) estuvo en el lugar adecuado para hacerse con un rechace y decidió disparar desde lejos, pero su intento fue bloqueado de inmediato.

30 El PSG controla el balón con pases cortos y espera el momento oportuno para lanzar un rápido contrataque contra el rival.

27 Warren Zaïre-Emery (PSG) centra al área, pero Filip Jørgensen sale de su portería y se hace con el balón.

27 Tras el córner, Lucas Digne (PSG) se hizo con el balón y disparó desde fuera del área, pero un defensa lo bloqueó.

27 Khvicha Kvaratskhelia (PSG) saca el córner, pero un defensa despeja.

27 Khvicha Kvaratskhelia (PSG) asiste a Lucas Beraldo, pero no logra regatear a su rival dentro del área. El árbitro señala córner a favor del PSG.

24 Oso (Estrasburgo) llegó al centro en el área, pero Matvey Safonov ganó el duelo y despejó el peligro.

20 30:70 – posesión del balón.

17 ¡Gol! Gessime Yassine asiste a Giovanni Reyna (Estrasburgo), cuyo disparo desde dentro del área, tras un desvío, se coló en la portería dejando sin opciones a Matvey Safonov. 1:0.

16 Giovanni Reyna (Estrasburgo) saca el córner en corto.

15 Giovanni Reyna (Estrasburgo) ejecuta un saque de esquina impreciso al área. El balón sale fuera del terreno de juego. El Estrasburgo tendrá otra oportunidad desde el córner.

14 Jayland Mitchell (Estrasburgo) manda un balón largo en profundidad, pero el pase para Dario Essugo va demasiado fuerte y la ocasión se desaprovecha. El balón sale fuera y sacará de puerta el portero del PSG.

13 João Neves (PSG) intentó encontrar a Ferran Torres, pero dio un pase demasiado fuerte.

12 Tras el córner, Khvicha Kvaratskhelia (PSG) puso el balón en juego, pero la jugada no prosperó.

11 Ferran Torres (PSG) remata de cabeza buscando la escuadra tras un centro. Filip Jorgensen muestra grandes reflejos con una parada excepcional para evitar el gol. El balón se va fuera. Habrá córner para el PSG.

11 El PSG mantiene el ritmo del partido bajo control con varios pases cortos y precisos.

9 Dro Fernandez centró al área hacia Maghnes Akliouche (PSG), pero su disparo se marchó rozando el poste derecho.

7 Filip Jørgensen (Estrasburgo) manda un pase largo hacia adelante, pero se pasa de fuerza y la ocasión se desvanece. El balón sale por la banda y el PSG sacará de banda.

6 Abdoulaye Kamara (Estrasburgo) intenta avanzar, pero un rival despeja el balón.

4 Fabio Balde (Estrasburgo) dispara desde fuera del área, pero manda el balón por encima del travesaño.

2 ¡Dario Essugo (Strasbourg) estuvo muy cerca! Recibió el balón cerca de la frontal del área y disparó, pero el esférico se marchó rozando el travesaño.

2 Illia Zabarnyi (PSG) envía un pase largo, pero Filip Jörgensen se apodera del balón sin problemas.

1 El partido acaba de empezar.

20:15 Saca el PSG.

20:15 Willy Delajod ha sido designado como árbitro principal del partido de hoy e intentará arbitrar con justicia y sin cometer errores.

20:15 Ya se conocen las alineaciones iniciales de ambos equipos, ya puedes consultarlas.