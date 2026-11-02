Sensación en Francia: el París FC en el top 4, victorias contundentes de Lyon y Marsella

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Sensación en Francia: el París FC en el top 4, victorias contundentes de Lyon y Marsella

La 9ª jornada de la Ligue 1 ha llegado a su fin. Esta fecha, cargada de enfrentamientos directos, resultados inesperados y muchos goles, ha provocado cambios significativos en la parte alta de la tabla.

La gran sorpresa de la jornada se produjo en la capital: el París FC, al recibir al favorito Mónaco, ganó con autoridad por 3-1 y se metió en el top 4. Asimismo, grandes clubes como el Lyon y el Marsella sumaron 3 puntos vitales, mientras que el Estrasburgo ofreció un auténtico espectáculo goleador con 5 tantos.

El revuelo en París: el doblete de Sinayoko y la fragilidad del Mónaco

Los representantes de la capital tomaron la iniciativa desde los primeros minutos ante el club del Principado:

  • Sinayoko, héroe de la primera parte: El delantero del París FC, Sinayoko, marcó dos goles en los minutos 38 y 44, asegurando la superioridad absoluta de su equipo antes del descanso — 2-0;

  • La respuesta de Balogun y el punto final de Pajy: En el minuto 65, Folarin Balogun recortó distancias, pareciendo devolver la intriga, pero en el minuto 74, Pajy anotó el tercer gol de los locales, sentenciando definitivamente el encuentro — 3-1.

Los favoritos no fallan en casa: el recital de Lyon, Marsella y Estrasburgo

El resto de los encuentros de la jornada también se desarrollaron bajo el dominio absoluto de los locales:

  • El Lyon sube al 3er puesto: Al recibir al Angers, los lioneses ganaron 2-0 gracias a los goles de Ernest Nuamah (34) y el experimentado Corentin Tolisso (86), alcanzando los 17 puntos;

  • Golpe rápido del Marsella: En su duelo contra el Toulouse, los marselleses abrieron el marcador en el primer minuto con un gol de Amine Harit. En el minuto 25, Amine Gouiri amplió la ventaja y el partido terminó 2-0;

  • 5 goles del Estrasburgo: El Estrasburgo goleó al Auxerre por 5-1. Youssouf firmó un doblete para los locales, mientras que los visitantes terminaron con un hombre menos tras la expulsión de Dioubaté en el minuto 74.

Resultados oficiales y acta de la 9ª jornada:

  • París FC — Mónaco 3-1

    • Goles: Sinayoko 38, 44, Pajy 74 — Balogun 65.

  • Lyon — Angers 2-0

    • Goles: Nuamah 34, Tolisso 86.

  • Marsella — Toulouse 2-0

    • Goles: Harit 1, Gouiri 25.

  • Estrasburgo — Auxerre 5-1

    • Goles: Essugu 41, Godo 55, Harder 62 (pen.), Youssouf 77, 85 — Archer 68.

    • Expulsión: Dioubaté 74 (Auxerre).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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