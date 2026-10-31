Involucrado en 5 goles, Achraf Hakimi sacude la Ligue 1

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Involucrado en 5 goles, Achraf Hakimi sacude la Ligue 1

Comenzó la 9ª jornada de la Ligue 1. En su partido fuera de casa, el vigente campeón el PSG se enfrentó al Le Havre y con un marcador de 5:1 celebró una victoria amplia y contundente.

El verdadero héroe del encuentro fue el lateral marroquí Achraf Hakimi Él mismo finalizó casi todos los ataques peligrosos de su equipo, anotando 3 goles (hat-trick) y dando 2 asistencias a sus compañeros.

Crónica del partido: El gol rápido del Le Havre y la respuesta del PSG

El partido comenzó con actividad de los locales, pero el gigante parisino tomó rápidamente el control total:

  • La esperanza del Le Havre: En el minuto 18, Mahia marcó contra los parisinos, adelantando inesperadamente a los locales;

  • El restablecimiento del equilibrio: Ya en el minuto 26, el joven talento Godts empató — 1:1;

  • El inicio del recital de Hakimi: Dos minutos después, en el minuto 28, Achraf Hakimi adelantó a su equipo;

  • La goleada en la segunda parte: En el minuto 55, Hakimi firmó un doblete, en el minuto 62 Mayulu aumentó la diferencia y en el minuto 69, Hakimi marcó su tercer gol, cerrando su actuación estelar.

Tabla de posiciones: Los pupilos de Luis Enrique llegan a la cima

Esta gran victoria cambió el liderato en la tabla:

  • El PSG, líder en solitario: El equipo de Luis Enrique suma 20 puntos y se coloca en el 1er lugar de la tabla de la Ligue 1;

  • El Le Havre entre los colistas: Tras 9 jornadas, los locales solo tienen 2 puntos y permanecen en el último lugar de la tabla.

Ligue 1. Alineaciones de la 9ª jornada:

  • Le Havre: Bodar, Seko, Tuba, Mvanga, Uziad, Ebonog, Richardson, N'Dyaye (Samatta, 65), Fofana, Mahia, Nakamura (Koffi, 65);

  • PSG: Safonov, Hakimi (Boli, 71), Zabarnyi, Lucas Hernandez, Akliouche (Beraldo, 63), Zaïre-Emery, Fernandes, Mayulu, Godts (Ndjantu, 71), Ferran Torres.

Estar involucrado directamente en 5 goles en un solo partido como defensa es una cifra fenomenal poco común en el fútbol moderno, convirtiendo este partido de Achraf Hakimi en uno de los eventos más destacados de la semana en Europa.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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