La admiración de Luis Enrique: ¿cómo el lateral marroquí desempeña el rol de delantero?

Tras la contundente victoria (5-1) sobre Le Havre en la 9.ª jornada de la Ligue 1, el entrenador del PSG, Luis Enrique el héroe del encuentro Achraf Hakimielogió su actuación histórica. El lateral marroquí marcó 3 goles y dio 2 asistencias en un mismo partido.

En una entrevista con el prestigioso diario francés « L'Équipe », el técnico español destacó que la versatilidad y consistencia de su capitán lo hacen inigualable en el mundo.

«Cuando tenemos el balón, se convierte en un delantero puro»: el análisis táctico de Enrique

El estratega parisino reveló las funciones inusuales y los aspectos fenomenales del lateral marroquí en el campo:

Registro histórico: «Fue una noche realmente inolvidable para Achraf Hakimi. ¿Habéis visto alguna vez a un defensa marcar 3 goles y dar 2 asistencias?», confesó el entrenador con asombro;

Un delantero en cuerpo de defensa: Enrique enfatiza que el potencial de Hakimi va mucho más allá de un lateral tradicional: «Hakimi es el capitán del equipo y conocemos muy bien sus virtudes. En realidad, se parece más a un delantero: siempre ataca, sabe desmarcarse en los espacios libres y dar el pase decisivo. Cuando tenemos el balón, se convierte en un delantero puro. Solo cuando el rival tiene el balón se convierte en un defensa como los demás»;

El mejor del mundo: «Es, sin duda, el mejor lateral derecho del mundo. Pero más allá de sus tres goles, lo que más me impresiona es que siempre rinde al máximo nivel y está listo para jugar cada partido. Eso es invaluable para nuestro equipo».

La situación del PSG: liderazgo en la Ligue 1 y en la Champions Leagueel desafío

Esta victoria supuso un gran impulso para los planes del club parisino esta temporada:

En la cima de la Ligue 1: Tras este éxito, el PSG alcanzó los 20 puntos y consolidó su liderazgo en solitario en la tabla de la liga francesa;

Próximo rival en Europa: Tras el sólido desempeño en la liga francesa, los pupilos de Luis Enrique centran su atención en la UEFA Champions League. El club parisino se enfrentará al Villarreal de España en el próximo partido del torneo.

Al participar directamente en 5 goles en un solo partido desde la posición de defensa, Achraf Hakimi ha llevado el rol de los laterales a un nuevo nivel en la táctica del fútbol moderno.