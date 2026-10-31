Sensación en Francia: el Lille sube al 3er puesto y el Lens pierde puntos clave

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Sensación en Francia: el Lille sube al 3er puesto y el Lens pierde puntos clave

En el intenso derbi del Norte, correspondiente a la 9ª jornada de la Ligue 1, los aficionados presenciaron una auténtica batalla futbolística. Recibiendo a su rival histórico, el Lille logró una victoria 1-0 mínima pero valiosísima en un encuentro dramático.

El destino del partido se decidió en los últimos minutos gracias a un movimiento táctico preciso. El veterano goleador, que entró desde el banquillo, Olivier Giroud anotó el tanto decisivo y se convirtió en el héroe del encuentro.

El minuto 86 decisivo y el triunfo de la experiencia

Los momentos más destacados de un partido marcado por la lucha posicional y la presión alta fueron:

  • La entrada del «Joker»: Al no abrirse el marcador hasta el minuto 73, el entrenador del Lille dio entrada a Olivier Giroud para potenciar el ataque;

  • El gol de oro en el minuto 86: Trece minutos después de entrar, el delantero francés demostró su experiencia y sangre fría en el área para marcar y hacer vibrar al estadio;

  • Solidez defensiva: En los minutos restantes y el tiempo añadido, los locales neutralizaron la presión rival para mantener el resultado ganador.

Salto en la tabla: el Lille en el top 3

Esta victoria en el derbi provocó cambios importantes en la parte alta de la clasificación de la liga francesa:

  • Ascenso al 3er puesto: Tras sumar 3 puntos vitales, el Lille alcanza los 16 puntos y se coloca directamente en el podio, en la 3ª posición ;

  • El retroceso del Lens: Los visitantes, derrotados en este choque, se quedan con 14 puntos en la 7ª plaza, alejándose ligeramente de la zona de Champions League.

Ligue 1. Alineaciones de la 9ª jornada:

  • Lille: Ozer, Perraud (Verdonk, 78), Ngoy, Ribeiro, Guffey, Mukau (Giroud, 73), Benjamin, Bentaleb, Mbappé (Bakwa, 73), Haraldsson (Perrin, 90), Soriba;

  • Lens: Risser, Todibo (Kadile, 62), Baidu, Aguilar, Cuisance, Haïdara (Bulatovic, 80), Abdelhamid, Udol, Sotoca (Anonio, 62), Thorgan Hazard (Ivanovic, 69), Thauvin.

Esta victoria en el derbi del Norte no solo es una ventaja importante para el Lille, sino un gran impulso psicológico en la lucha por las plazas europeas.

LilleLensLigue 1Derbi del NorteFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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