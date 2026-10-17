Troyes - Lens: alineaciones y directo

·6·Deportes
Troyes - Lens: alineaciones y directo

El partido de la Ligue 1 entre Troyes y Lens comenzará el 17 de octubre a las 20:45 (hora local).

Una vez que comience el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Troyes: 33. P. Bitch, 4. M. Dias Jr., 8. M. Diop, 5. P. Gozzi, 10. M. Ifnaoui, 29. D. Karim, 2. L. Marone, 17. A. Mille, 6. A. Monfray (capitán), 23. T. Nkada, 20. R. Ripart.

Entrenador del Troyes: S. Dumont.

Alineación inicial del Lens: 40. R. Risser, 2. R. Aguilar, 5. A. Bulatovic, 11. O. Edouard, 25. I. Ganiou, 31. S. Sagnan, 22. M. Skoras, 7. F. Sotoca, 10. F. Thauvin (capitán), 8. Y. Titraoui, 20. J. Todibo.

Entrenador del Lens: Y. Cahuzac.

TroyesLensLigue 1FútbolFrancia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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