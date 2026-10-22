Inter Club d'Escaldes - Univ. Craiova: alineaciones y directo

·29·Deportes
Inter Club d'Escaldes - Univ. Craiova: alineaciones y directo

El partido de la Conference League entre el Inter Club d'Escaldes y el Univ. Craiova comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Inter Club d'Escaldes: 13. Dias J., 24. Pochettino M., 4. Sanchez A. (capitán), 2. Hernandez A. H., 3. Torres J., 6. Alonso V., 11. Berlanga D., 19. Modric, 8. David Lopez, 31. Soule, 9. Shuaib F.

Suplentes del Inter Club d'Escaldes: 70. Arellano B., 7. Camara J., 17. Daku, 23. Diaby L., 1. Freyshanet P., 99. Hermann R., 18. Lafarge R., 46. Luke A., 44. Prelado A., 21. Rodriguez M., 27. Rosario R.

Entrenador del Inter Club d'Escaldes: Ortiz F.

Alineación titular del Univ. Craiova: 21. Popescu L., 3. Romanchuk O., 24. Stevanovic N., 6. Screciu V., 17. Mora K., 16. Lameira J., 8. Baluta T., 11. Bancu N. (capitán), 20. Cicaldau A., 9. Al Hamlavi A., 10. Baiaram S.

Suplentes del Univ. Craiova: 29. Basceanu L., 4. Cretu A., 22. Elisor S., 19. Eriberto Tavares, 30. Matei D., 1. Maxim A., 7. Nsimba S., 5. Ru B., 90. Sava R., 23. Teles, 31. Webster R.

Entrenador del Univ. Craiova: Coelho F.

En directo0-2 EN VIVO
26🟨
David López (Inter Escaldes) puso a prueba la paciencia del árbitro Christos Vergetis y fue amonestado por una falta anterior a destiempo.
26
Alexandru Cicâldău (Univ. Craiova) se prepara para poner un centro peligroso desde el córner al área.
25
Nicușor Bancu (Univ. Craiova) intentó pasar a un compañero desde fuera del área, pero la defensa rival reaccionó con rapidez para despejar el peligro.
25
64:36 – la posesión actual del balón.
22
Christos Vergetis no pudo ignorar la dura falta de Domy Berlanga (Inter Escaldes) y tocó el silbato.
19🟨
Juego detenido. Alexandru Romanchuk (Univ. Craiova) recibe tarjeta amarilla. Ahora necesita tener más cuidado.
16
Domi Berlanga (Inter Escaldes) controló bien un balón impreciso cerca de la frontal del área y disparó raso hacia el centro de la portería. Laurentiu Popescu estaba descolocado pero voló para hacer una parada providencial.
13
Univ. Craiova controla el balón, tocando en corto a la espera de una ocasión para tirar.
11
El balón salió del campo, se ha señalado saque de esquina. El Univ. Craiova tendrá la oportunidad de crear peligro ante la portería rival.
8
Se detiene el juego ya que Sule (Inter Escaldes) está en posición adelantada.
50-2
¡Golazo! Ştefan Baiaram (Univ. Craiova) entró con habilidad al área y mandó el centro al rincón inferior derecho, ¡dejando al portero petrificado!
30-1
¡Gol! Assad Al Hamlawi (Univ. Craiova) remata un gran centro de Carlos Mora y marca fácilmente de cabeza a quemarropa. 0:1.
1
Comienza la primera parte.
21:46
Los jugadores están en el campo y la Universitatea Craiova saca de centro.
21:45
El partido de hoy será dirigido por Christos Vergetis.
21:45
Puedes consultar las alineaciones antes de que empiece el partido en los detalles del encuentro.
21:45
¡Bienvenidos, queridos aficionados, a nuestra retransmisión en directo! Las alineaciones titulares se anunciarán en breve, así que poneos cómodos y preparaos para disfrutar del partido.
Inter Club d'EscaldesUniv. CraiovaConference LeagueFútbolAlineaciones
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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