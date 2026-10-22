Inter Club d'Escaldes - Univ. Craiova: alineaciones y directo
El partido de la Conference League entre el Inter Club d'Escaldes y el Univ. Craiova comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Inter Club d'Escaldes: 13. Dias J., 24. Pochettino M., 4. Sanchez A. (capitán), 2. Hernandez A. H., 3. Torres J., 6. Alonso V., 11. Berlanga D., 19. Modric, 8. David Lopez, 31. Soule, 9. Shuaib F.
Suplentes del Inter Club d'Escaldes: 70. Arellano B., 7. Camara J., 17. Daku, 23. Diaby L., 1. Freyshanet P., 99. Hermann R., 18. Lafarge R., 46. Luke A., 44. Prelado A., 21. Rodriguez M., 27. Rosario R.
Entrenador del Inter Club d'Escaldes: Ortiz F.
Alineación titular del Univ. Craiova: 21. Popescu L., 3. Romanchuk O., 24. Stevanovic N., 6. Screciu V., 17. Mora K., 16. Lameira J., 8. Baluta T., 11. Bancu N. (capitán), 20. Cicaldau A., 9. Al Hamlavi A., 10. Baiaram S.
Suplentes del Univ. Craiova: 29. Basceanu L., 4. Cretu A., 22. Elisor S., 19. Eriberto Tavares, 30. Matei D., 1. Maxim A., 7. Nsimba S., 5. Ru B., 90. Sava R., 23. Teles, 31. Webster R.
Entrenador del Univ. Craiova: Coelho F.
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