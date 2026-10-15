Mjällby — Inter d'Escaldes: alineaciones y directo
El encuentro de la Conference League entre Mjällby e Inter d'Escaldes comenzará el 15 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Mjällby: 35. Lundin A., 3. Agnarsson M., 18. Bergström J., 6. Enggaard M., 14. Granat V., 7. Gustafson V., 22. Gustavsson J. (capitán), 5. Iqbal A., 10. Kher J., 33. Miettinen T., 4. Norén A.
Entrenador del Mjällby: Brännström A.
Alineación inicial del Inter d'Escaldes: 13. Dias J., 6. Alonso V., 11. Berlanga D., 9. Shuaib F., 8. David López, 2. Hernández A. J., 19. Modric, 24. Pochettino M., 4. Sánchez A. (capitán), 31. Solé, 3. Torres J.
Entrenador del Inter d'Escaldes: Ortiz F.
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