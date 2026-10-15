Univ. Craiova — Getafe: alineaciones y directo
El encuentro Univ. Craiova — Getafe de la Conference League comenzará el 15 de octubre a las 21:45 (hora de Tashkent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Univ. Craiova: 21. Popescu L., 9. Al Hamlavi A., 10. Baiaram S., 8. Baluta T., 11. Bancu N. (capitán), 20. Cicaldau A., 16. Lameira J., 3. Romanchuk O., 6. Screciu V., 24. Stevanovic N., 23. Teles.
Entrenador del Univ. Craiova: Coelho F.
Alineación titular del Getafe: 13. Soria D., 3. Dakonam, 2. Djene, 16. Francho, 21. Garcia A., 8. Gudelj N., 6. Martin M., 9. Mayoral B., 10. Satriano M., 11. Terrats R., 26. Vallu J.
Entrenador del Getafe: Bordalas Jimenez J.
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