El líder del club saudí Al-Nassr, tras la contundente victoria por 6-2 ante el Pakhtakor en Taskent en el marco de la Liga de Campeones Élite de la AFC, Cristiano Ronaldo no permaneció indiferente ante este resultado. El famoso goleador portugués reaccionó en sus redes sociales, seguidas por millones de personas, tras el encuentro en Taskent.

En su cuenta personal de Instagram, Ronaldo publicó un banner oficial con el marcador final del partido (6-2), comentándolo con tres emojis de fuego y aplaudiendo la brillante actuación de sus compañeros.

Sensación en Taskent: ¿Por qué no jugó Ronaldo contra el Pakhtakor?

La posible visita de Cristiano a la capital uzbeka había causado un interés y una expectación sin precedentes entre la comunidad futbolística local, los aficionados y los medios. Sin embargo, no fue incluido en la convocatoria:

La explicación de Ange Postecoglou: El entrenador de Al-Nassr justificó la ausencia de la estrella portuguesa debido a una rotación planificada y descanso;

Recuperación y calendario apretado: El entrenador señaló que el delantero de 41 años necesitaba recuperar fuerzas físicas tras una serie de partidos difíciles en la liga saudí y largos viajes;

Descanso tras un triplete: Poco antes del partido en Taskent, Ronaldo había marcado otro triplete en el campeonato nacional, acumulando una alta carga física.

6 goles contra el Pakhtakor: detalles del partido en Taskent

El partido de la Liga de Campeones Élite de la AFC, disputado la noche del 2 de noviembre en Taskent, estuvo marcado por el dominio total de los visitantes:

Lección de maestría: Incluso sin su estrella principal, los saudíes mostraron una eficacia ofensiva perfecta, logrando anotar 6 goles contra el campeón de Uzbekistán (6-2);

Dominio en el torneo: Esta victoria demostró una vez más que el club de Riad es un serio candidato al título continental.

Aunque los aficionados en Taskent no pudieron ver a Ronaldo en el campo, el juego mostrado por el equipo de la leyenda del fútbol y su reacción posterior captaron la atención de la prensa deportiva internacional.