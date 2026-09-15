Khamzat Chimaev hace sus pronósticos para tres grandes peleas de campeonato

Mientras la liga de artes marciales más prestigiosa del mundo, la UFC, se prepara para sus próximos eventos numerados, una de las estrellas más peligrosas del octágono, Khamzat «Borz» Chimaev, quien actualmente representa a los Emiratos Árabes Unidos, ha captado la atención de los aficionados con análisis audaces e inesperados. En una entrevista exclusiva y abierta con el conocido bloguero Adam Zubarayev, Chimaev detalló tres enfrentamientos masivos que se avecinan: la prueba de Arman Tsarukyan contra Mauricio Ruffy, la pelea por el título de Movsar Evloev contra Alexander Volkanovski, así como la trilogía histórica entre Petr Yan y Merab Dvalishvili sobre la cual profundizó.

En particular, sus opiniones sobre la victoria antes del límite del invicto Movsar Evloev frente a la leyenda antigua y actual Alexander Volkanovski en el UFC 333 en Abu Dabi el 24 de octubre han provocado una verdadera ola de debates en el mundo de las MMA. ¿Por qué Chimaev está 100% seguro de la victoria de Tsarukyan, cómo se llevará a cabo el plan para el primer cinturón en la historia de Ingusetia, y por qué «Borz» no pudo nombrar a un favorito en la pelea entre Petr Yan y Merab Dvalishvili ?

«Gran diferencia en el suelo»: ¿Cómo vencerá Tsarukyan a Ruffy?

Análisis del combate central del UFC 331 que se celebrará el 19 de septiembre en Los Ángeles:

Evaluación del noqueador brasileño: «Ruffy es un peleador de alto nivel, un oponente realmente bueno y uno de los strikers más peligrosos de la UFC hoy en día», dijo Chimaev mostrando respeto por su rival;

Calidad en striking y lucha: Khamzat destaca que si Arman Tsarukyan no se limita solo a pelear de pie y utiliza también su lucha y grappling, no enfrentará ninguna dificultad;

Diferencia de niveles: «El nivel de lucha libre y grappling de Arman y Ruffy pertenece a planetas totalmente distintos. Ruffy es muy fuerte de pie, pero Arman tampoco se queda atrás, se siente cómodo allí también», afirmó.

«Es el momento de Movsar»: el plan para arrebatarle el cinturón a Volkanovski

El choque histórico en la categoría de peso pluma que tendrá lugar el 24 de octubre en Abu Dabi (UFC 333):

La furia de la juventud contra una leyenda experimentada: «Volkanovski no es un rival fácil, es un peleador muy experimentado y fuerte. Ha disputado muchas peleas de campeonato de cinco asaltos a lo largo de su carrera», subrayó Khamzat sobre el estatus del campeón australiano;

Hambre y una motivación inmensa: Chimaev recordó que Evloev está en la cima de su carrera: «Creo que el momento de Movsar ha llegado. Tiene mucha hambre y ha esperado este momento durante años. Sé muy bien lo que se siente al pelear por el título por primera vez: es una motivación totalmente diferente y la oportunidad de escribir la historia de su pueblo»;

Tercera parada de campeonato en el Cáucaso: «Ha habido campeones de la UFC en Daguestán, hemos visto títulos en Chechenia. ¡Ahora le toca el turno a Ingusetia!», declaró Chimaev;

Exigencia de victoria antes del límite: Deseándole suerte a Evloev, Khamzat insistió en que el campeonato debe resolverse por nocaut o sumisión: «Se puede llegar al título sin victorias antes del límite, ¡pero en una pelea por el cinturón es obligatorio finalizar al oponente!».

Trilogía 1:1: la intriga entre Petr Yan y Merab Dvalishvili

En el análisis de la segunda pelea importante de la noche del UFC 333, Chimaev dudó:

Punto final histórico: El marcador entre las dos estrellas está actualmente 1:1, y la pelea en Abu Dabi pondrá punto final a su rivalidad;

Choque de estilos: «Para ser honesto, no sigo esta categoría de cerca y no he visto todas sus peleas. Pero en cuanto a estilo, los movimientos de Petr Yan en el octágono me gustan más. Es muy rápido, ágil, preciso y pelea con elegancia», dijo Chimaev;

El carácter de acero de Merab: «Merab, por otro lado, es un tipo increíblemente resistente con un carácter de acero. Por eso es muy difícil decir quién ganará, no puedo elegir a un favorito», concluyó «Borz».

Khamzat Chimaevha compartido estos análisis antes de los grandes torneos de otoño, presagiando escenarios inesperados y enfrentamientos de alta intensidad.

¿Crees que Movsar Evloev podrá superar el obstáculo de Alexander Volkanovski el 24 de octubre en Abu Dabi y convertirse en el primer campeón de la UFC en la historia de Ingusetia? ¿Quién tendrá la última palabra en la trilogía entre Petr Yan y Merab Dvalishvili? ¡Deja tus análisis y opiniones en los comentarios y comparte este importante artículo, que reúne los pronósticos más candentes del mundo de las MMA, con todos los entusiastas de los deportes de combate y tus seres queridos!