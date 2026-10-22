Thun - Hajduk Split: alineaciones y directo
El encuentro de la Conference League entre Thun y Hajduk Split comenzará el 23 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Thun: 1. Steffen N., 47. Fer F., 19. Bamert J., 23. Bürki M. (capitán), 2. Mambva O., 70. Reichmuth N., 16. Roth J., 14. Kyeremateng M., 30. Meyer N., 96. Labeau B., 9. Dursun F.
Suplentes del Thun: 20. Braski R., 5. Bürgy N., 26. Christoffersson N., 37. Dähler L., 21. Dzerbachi D., 52. Ilić A., 80. Längen S., 54. Passavant L., 25. Spycher T., 18. Strannegård T., 22. Valty D., 13. Zukic N.
Entrenador del Thun: Privitelli G. L.
Alineación inicial del Hajduk Split: 33. Silic T., 22. Akapandi M., 6. Hadzikadunic D., 15. Maresic D., 32. Hrgovic S., 8. Fayed K., 20. del Moral A., 7. Sanyang A., 9. de Almeida D., 23. Soticek M., 11. Sego M. (capitán).
Suplentes del Hajduk Split: 19. Brruti E., 18. Dendoncker L., 99. Fesyuk D., 3. Gabric R., 26. Huram A., 10. Livaja M., 77. Martin K., 17. Melnjak D., 14. Rachi R., 44. Stipica D., 16. Sutalo A., 5. Van Hoorenbeeck A.
Entrenador del Hajduk Split: Garcia G.
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