Thun - Hajduk Split: alineaciones y directo

·32·Deportes
Thun - Hajduk Split: alineaciones y directo

El encuentro de la Conference League entre Thun y Hajduk Split comenzará el 23 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Thun: 1. Steffen N., 47. Fer F., 19. Bamert J., 23. Bürki M. (capitán), 2. Mambva O., 70. Reichmuth N., 16. Roth J., 14. Kyeremateng M., 30. Meyer N., 96. Labeau B., 9. Dursun F.

Suplentes del Thun: 20. Braski R., 5. Bürgy N., 26. Christoffersson N., 37. Dähler L., 21. Dzerbachi D., 52. Ilić A., 80. Längen S., 54. Passavant L., 25. Spycher T., 18. Strannegård T., 22. Valty D., 13. Zukic N.

Entrenador del Thun: Privitelli G. L.

Alineación inicial del Hajduk Split: 33. Silic T., 22. Akapandi M., 6. Hadzikadunic D., 15. Maresic D., 32. Hrgovic S., 8. Fayed K., 20. del Moral A., 7. Sanyang A., 9. de Almeida D., 23. Soticek M., 11. Sego M. (capitán).

Suplentes del Hajduk Split: 19. Brruti E., 18. Dendoncker L., 99. Fesyuk D., 3. Gabric R., 26. Huram A., 10. Livaja M., 77. Martin K., 17. Melnjak D., 14. Rachi R., 44. Stipica D., 16. Sutalo A., 5. Van Hoorenbeeck A.

Entrenador del Hajduk Split: Garcia G.

En directo0-1 EN VIVO
20
Khalil Fayad (Hajduk Split) hace una falta y Jarred Gillett hace sonar el silbato para señalar la infracción.
19
Partido Thun - Hajduk Split. Resultado: 0-1. Posesión: 33:67.
170-1
¡Gol! Dalisson de Almeida (Hajduk Split) fue el primero en llegar al balón suelto dentro del área y batió al portero con un disparo preciso a la esquina inferior izquierda. Pone el 0:1 en el marcador.
14
Los jugadores del Hajduk Split combinan con pases cortos para romper la defensa rival y montar un contrataque rápido.
13
Marin Sotiček (Hajduk Split) regateó a sus rivales, pero el defensa logró robarle el balón.
11
Marin Sotiček (Hajduk Split) envía un centro al área penalti, pero los defensas despejan el balón.
9
Jarred Gillett hace sonar el silbato y señala una falta dura de Jan Bamert (Thun) en la lucha por el balón.
8
Brighton Labe (Thun) se abrió espacio e intentó centrar al área. Sin embargo, un defensor metió el pie en el momento crucial para despejar el balón.
7
El juez de línea levantó su bandera. Furkan Dursun (Thun) está en fuera de juego.
5
Jarred Gillett detuvo el juego debido a una falta táctica cometida por Brighton Labeau (Thun).
4
Michele Šego (Hajduk Split) llegó al centro dentro del área y remató hacia el centro de la portería, pero Niklas Steffen estaba bien colocado y detuvo el disparo sin problemas.
3
Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) está tendido en el césped tras una falta, las asistencias médicas han entrado al campo para atenderle.
3
Olivier Mambwa (Thun) cae en el área, pero el árbitro desestima de inmediato las protestas.
2
Jarred Gillett ve la jugada con claridad y señala falta de Furkan Dursun (Thun).
1
El partido de hoy acaba de empezar, ¡disfruten del encuentro!
00:01
Los jugadores están en el campo y el Hajduk Split pone el balón en juego.
00:00
El árbitro del partido de hoy será Jarred Gillett.
00:00
En los detalles del partido, puedes consultar las alineaciones de los equipos antes de que comience el juego.
00:00
¡Buenas tardes, damas y caballeros! Bienvenidos a nuestro directo en texto, donde les mantendremos informados al minuto de todo lo que suceda en el partido.
ThunHajduk SplitConference LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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