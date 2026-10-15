Twente - Thun: alineaciones y directo

·32·Deportes
Twente - Thun: alineaciones y directo

El encuentro Twente - Thun de la Conference League comienza el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Twente: 16. Drommel J., 29. Adelgaard A., 4. Niystad R., 27. Orjaseter S., 3. Propper R. (capitán), 11. Rots D., 10. Taha Y., 28. van Rooij B., 9. Weghorst W., 8. Weidmann D., 6. Zerrouki R.

Suplentes del Twente: 18. Bavuah J., 31. Gerritsen J., 14. Hlynsson K., 24. Kurowski K., 39. Meijlink J., 26. Nagel B., 22. Pasveer R., 7. Pjaca M., 2. Rosiak M., 17. Thorvaldsen F., 20. van den Belt T., 25. Vennegoor of Hesselink L.

Entrenador del Twente: van den Brom J.

Alineación titular del Thun: 1. Steffen N., 19. Bamert J. (capitán), 5. Bürgy N., 9. Dursun F., 47. Fehr F., 14. Kyeremateng M., 15. Kristal P., 96. Labo B., 2. Mambimbi O., 70. Reichmuth N., 16. Roth J.

Suplentes del Thun: 20. Braski R., 26. Christoffersson N., 37. Dähler L., 21. Dervaci D., 80. Längen S., 30. Meyer N., 54. Passavant L., 25. Spycher T., 18. Strannegård T., 22. Valty D., 13. Zukit N.

Entrenador del Thun: Privitelli G. L.

En directo1-0 EN VIVO
26VAR
¡Los jugadores del Twente no pueden creer que el árbitro haya anulado el gol tras la revisión del VAR!
25VAR
¡Esperen! El árbitro principal indicó que el gol del Twente debe ser revisado mediante el VAR.
251-0
Dauda Weidmann (Twente) dispara desde dentro del área tras una brillante jugada individual. Coloca el balón con precisión en la esquina inferior derecha para poner el 1-0. Niklas Steffen no pudo hacer nada en esta acción.
20
Ramiz Zerrouki (Twente) intenta un pase en profundidad, pero golpea el balón con demasiada fuerza. El balón sale del campo y se reanudará con saque de puerta.
17
Daan Rots (Twente) se movió bien dentro del área tras un córner y llegó primero al balón. No pudo dirigir su remate a portería, el esférico se marchó rozando el poste derecho. Saque de puerta para el Thun.
17
El árbitro y su asistente señalaron el banderín de córner. El Twente tendrá la oportunidad de crear una ocasión de peligro ante la portería rival.
16
El Twente sacó el córner en corto.
15
Justin Roth (Thun) reaccionó bien al rechace y disparó desde fuera del área, pero no pudo pasar el balón entre los jugadores situados entre él y la portería.
15
Saque de esquina. Se presenta una oportunidad para el Thun.
13
Furkan Dursun (Thun) saca un disparo potente, pero un defensa despeja el balón.
11
Furkan Dursun (Thun) corrió hacia la portería, pero el defensa reculó a tiempo para arrebatarle el balón. El balón salió fuera y el Twente sacará de puerta.
10
El Twente sacó el córner en corto en lugar de centrar al área.
9
Younes Taha (Twente) recibió un centro en el área y remató raso hacia el centro de la portería. ¡Nicklas Steffens detuvo el disparo peligroso, gran parada del portero!
9
Genc Nuxa Olivier Mambwa (Thun) comete una dura falta en la lucha por el balón, el árbitro pita y señala la infracción.
8
¡Daouda Weidman (Twente) saca un disparo tremendo! Controla el balón, mira a portería y remata desde fuera del área. Pudo ser un problema para el portero, pero rebotó en un defensor y se desvió.
6
Daouda Weidman (Twente) comete falta en la lucha por el balón. Genc Nuza lo vio claramente y hizo sonar su silbato.
5
Wout Weghorst (Twente) se colocó en buena posición dentro del área y estuvo muy cerca de llegar al centro enviado desde fuera.
3
Furkan Dursun (Thun) pide asistencia médica, pero tendrá que abandonar el campo para recibir atención.
1
El árbitro hace sonar el silbato y comienza el partido.
00:02
El partido lo pone en marcha el equipo del Thun.
00:00
Genc Nuza ha sido designado como árbitro principal para este partido.
00:00
Ya se conocen las alineaciones iniciales de ambos equipos, ya podéis consultarlas.
00:00
¡Hola y bienvenidos a nuestra retransmisión en directo! Os traeremos actualizaciones al instante de todo lo que ocurra en el partido. Las alineaciones se anunciarán muy pronto.
TwenteThunConference LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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