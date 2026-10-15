Twente - Thun: alineaciones y directo
El encuentro Twente - Thun de la Conference League comienza el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Twente: 16. Drommel J., 29. Adelgaard A., 4. Niystad R., 27. Orjaseter S., 3. Propper R. (capitán), 11. Rots D., 10. Taha Y., 28. van Rooij B., 9. Weghorst W., 8. Weidmann D., 6. Zerrouki R.
Suplentes del Twente: 18. Bavuah J., 31. Gerritsen J., 14. Hlynsson K., 24. Kurowski K., 39. Meijlink J., 26. Nagel B., 22. Pasveer R., 7. Pjaca M., 2. Rosiak M., 17. Thorvaldsen F., 20. van den Belt T., 25. Vennegoor of Hesselink L.
Entrenador del Twente: van den Brom J.
Alineación titular del Thun: 1. Steffen N., 19. Bamert J. (capitán), 5. Bürgy N., 9. Dursun F., 47. Fehr F., 14. Kyeremateng M., 15. Kristal P., 96. Labo B., 2. Mambimbi O., 70. Reichmuth N., 16. Roth J.
Suplentes del Thun: 20. Braski R., 26. Christoffersson N., 37. Dähler L., 21. Dervaci D., 80. Längen S., 30. Meyer N., 54. Passavant L., 25. Spycher T., 18. Strannegård T., 22. Valty D., 13. Zukit N.
Entrenador del Thun: Privitelli G. L.
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