Hajduk Split — Ajax: alineaciones y directo

·6·Deportes
Hajduk Split — Ajax: alineaciones y directo

El encuentro Hajduk SplitAjax de la Conference League comenzará el 15 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Hajduk Split: 33. Silic T., 22. Akapandi M., 9. de Almeida D., 20. del Moral A., 8. Fayad K., 6. Hadzikadunic D., 32. Hrgovic S., 15. Maresic D., 7. Sanyang A., 11. Sego M. (capitán), 23. Sotichek M.

Suplentes del Hajduk Split: 18. Dendoncker L., 99. Fesyuk D., 3. Gabric R., 38. Hodak L., 26. Huram A., 10. Livaja M., 77. Martin K., 17. Melnjak D., 14. Rachi R., 44. Stipica D., 16. Sutalo A., 5. Van Hoorenbeeck A.

Entrenador del Hajduk Split: Garcia G.

Alineación titular del Ajax: 1. ter Stegen M., 4. Amrabat S., 99. Arokodare T., 15. Baas Y., 30. Bouman A., 8. Brandt J., 6. Kehrer T., 18. Klaassen D. (capitán), 68. Ouazan A., 21. Torrents J., 11. Tsygankov V.

Suplentes del Ajax: 67. Abdalla M., 43. Bunida R., 20. Edvardsen O., 62. El-Hani A., 10. Gloukh O., 36. Janse D., 38. Marcos Leonardo, 24. Mokio J., 26. Paes M., 2. Rosa L., 5. Wijndal O.

Entrenador del Ajax: Michel.

Hajduk SplitAjaxConference LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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