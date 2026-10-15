Hajduk Split — Ajax: alineaciones y directo
El encuentro Hajduk Split — Ajax de la Conference League comenzará el 15 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Hajduk Split: 33. Silic T., 22. Akapandi M., 9. de Almeida D., 20. del Moral A., 8. Fayad K., 6. Hadzikadunic D., 32. Hrgovic S., 15. Maresic D., 7. Sanyang A., 11. Sego M. (capitán), 23. Sotichek M.
Suplentes del Hajduk Split: 18. Dendoncker L., 99. Fesyuk D., 3. Gabric R., 38. Hodak L., 26. Huram A., 10. Livaja M., 77. Martin K., 17. Melnjak D., 14. Rachi R., 44. Stipica D., 16. Sutalo A., 5. Van Hoorenbeeck A.
Entrenador del Hajduk Split: Garcia G.
Alineación titular del Ajax: 1. ter Stegen M., 4. Amrabat S., 99. Arokodare T., 15. Baas Y., 30. Bouman A., 8. Brandt J., 6. Kehrer T., 18. Klaassen D. (capitán), 68. Ouazan A., 21. Torrents J., 11. Tsygankov V.
Suplentes del Ajax: 67. Abdalla M., 43. Bunida R., 20. Edvardsen O., 62. El-Hani A., 10. Gloukh O., 36. Janse D., 38. Marcos Leonardo, 24. Mokio J., 26. Paes M., 2. Rosa L., 5. Wijndal O.
Entrenador del Ajax: Michel.
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