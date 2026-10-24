¿Dónde y cuándo se jugarán las semifinales de la Copa de Uzbekistán? La PFL anuncia una decisión polémica

La Liga de Fútbol Profesional (PFL) ha anunciado oficialmente las fechas de las semifinales de la Copa de Uzbekistán y los estadios que albergarán los encuentros.

Debido a cambios en el calendario y la logística de la competición, renovaciones en los estadios y la votación de los clubes, las semifinales se jugarán en campo neutral.

Semifinales: dos duelos apasionantes el 24 de noviembre

Según el acuerdo entre la PFL y los clubes clasificados, ambas semifinales se disputarán después de la fecha FIFA de noviembre — el 24 de noviembre :

Andijon — Lokomotiv: El partido se jugará en el estadio OKMK en Olmaliq;

OKMK — Navbahor: El encuentro se organizará en el estadio Lokomotiv en Taskent.

¿Por qué cambió el plan centralizado en Taskent?

Inicialmente, estaba previsto que los partidos decisivos hasta la final se celebraran de forma centralizada en la capital. Sin embargo, los siguientes factores influyeron en el proceso:

Cierre de estadios: Los campos de los principales estadios de Taskent — Bunyodkor, Jar y Olimpiya — están cerrados por reformas, mientras que en el estadio Pakhtakor continúan las obras en las gradas;

Rechazo de la opción del valle: La Liga había propuesto jugar las semifinales en Namangan y Fergana, y otorgar la final al estadio Markaziy de Namangan. Pero esto requería el consentimiento total de los 4 clubes. La propuesta fue rechazada porque Andijon, OKMK y Lokomotiv votaron a favor de mantener el plan original;

Factor de competiciones internacionales: La eliminación de Pakhtakor y Nasaf en octavos de final, y de Neftchi en cuartos, liberó fechas favorables en el calendario para los semifinalistas.

¿Dónde y cuándo será la final? Dos escenarios posibles

La sede de la final dependerá directamente de los resultados de las semifinales: