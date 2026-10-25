El Dinamo y el Andijan empatan en los últimos segundos

En el marco de la 25ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, en uno de los partidos centrales disputados en Samarcanda, «Dinamo» recibió en su campo al club del valle, «Andijan» . El destino del encuentro se decidió en los últimos minutos, en un choque tenso e intenso que terminó con 1:1 un empate disputado.

Hasta el final del tiempo reglamentario, ambos equipos priorizaron la precaución, pero los últimos 10 minutos ofrecieron a los aficionados un auténtico thriller futbolístico.

Explosión en los últimos minutos y salvación en el 90+2

El clímax del encuentro llegó cerca del pitido final del árbitro:

Minuto 85: Golpe decisivo de Abdullayev: El suplente Ulugbek Abdullayev encontró la red del Andijan en el minuto 85, llenando de alegría a los aficionados de Samarcanda (1:0);

Minuto 90+2: La respuesta de Ismonaliyev: Los locales, apresurados por asegurar la victoria, cometieron un error defensivo en los últimos segundos — Usmonali Ismonaliyev restableció el equilibrio en el segundo minuto de descuento, salvando a las «Águilas» de la derrota (1:1);

Amonestaciones y presión: La tensión aumentó al final del partido, y el árbitro amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores del Andijan, Toirov (76) y Kholdorkhonov (84).

Tabla de posiciones: Igualdad y vecindad

El punto obtenido apenas cambió la posición de ambos clubes en la tabla:

Un total de 31 puntos: Tras este empate, el número de puntos de ambos equipos es igual, alcanzando 31 puntos cada uno;

Posiciones en la tabla: Según la diferencia de goles y los criterios secundarios, el Andijan permanece en la 9ª posición de la tabla, mientras que el Dinamo ocupa firmemente la 10ª posición .

Ficha del partido:

Superliga. 25ª jornada

«Dinamo» — «Andijan» 1:1