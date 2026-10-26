Abramov explica las razones por las que el Dinamo dejó escapar la victoria en el minuto 90+2

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Abramov explica las razones por las que el Dinamo dejó escapar la victoria en el minuto 90+2

Tras el empate (1-1) entre el Dinamo y el Andijan en Samarcanda, en el marco de la 25ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el entrenador principal de los locales, Vadim Abramov participó en la rueda de prensa y evaluó el desempeño de su equipo de manera crítica y tajante.

El técnico de Samarcanda señaló los errores defensivos y del guardameta que llevaron a perder la victoria en el minuto 90+2, después de haber marcado en el 85.

«No hay que esperar el balón en la línea»: los reproches de Abramov al portero

Al analizar la dramática situación de los últimos minutos, el entrenador explicó que la raíz de los problemas radica en la falta de confianza:

  • Una situación sin peligro del rival: «En esa jugada, el rival no creó ninguna dificultad. Simplemente lanzaron el balón hacia adelante y el delantero quedó mano a mano. Es sorprendente, ¿no? Se repiten los mismos errores», declaró el especialista.

  • La pasividad del portero: Abramov subrayó que el guardameta debería haber salido con determinación a por el balón aéreo en lugar de quedarse estático en la línea esperando el contacto.

  • Reacción en cadena y presión psicológica: Debido a las acciones inseguras del portero, los defensas también se pusieron nerviosos, lanzándose al balón de forma desordenada, lo que rompió la estabilidad de la línea defensiva.

Cambios obligados: ¿Por qué aparecieron nuevos nombres?

El entrenador principal explicó que las bajas importantes en la plantilla y las suspensiones fueron la causa de que el equipo no mostrara su juego habitual:

  • Solo dos jugadores en su posición: Debido a suspensiones y lesiones, solo Stefan y otro jugador actuaron en su posición habitual en defensa, mientras que los demás fueron reubicados por necesidad.

  • Del filial al once inicial: Un joven jugador del equipo reserva fue titular por primera vez con el conjunto de Samarcanda.

  • Evaluación del joven debutante: Abramov agradeció al joven debutante quien, a pesar de la presión en casa, cumplió su misión con dedicación sin cometer errores graves.

«No fue uno de nuestros mejores partidos»

El entrenador añadió que la falta de control del balón y la precipitación en ataque perjudicaron el plan de juego general:

  • Pérdidas en el mediocampo: Se destacó que en la primera parte, los jugadores intentaron enviar el balón hacia adelante con prisa en lugar de retenerlo, perdiendo muchas posesiones.

  • Errores en la toma de decisiones: Se lanzaron ataques precipitados donde se debía retener el balón, y se tomaron decisiones incorrectas en situaciones donde se debía rematar.

«Lo repito: no me gustó nada nuestro partido de hoy. Nuestro equipo se vio muy mal y, comparado con los encuentros anteriores, este fue el peor», concluyó Vadim Abramov.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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