Tras no definirse el ganador en el tiempo reglamentario, los equipos continuaron la lucha en la prórroga. En esta fase, el «Lokomotiv» aprovechó mejor sus ocasiones.

Durante la primera mitad y el resto del tiempo reglamentario, ambos equipos tuvieron varias oportunidades de marcar, pero las porterías se mantuvieron a cero. Incluso en el minuto 75, Ashortia, jugador de «Andijon», falló un penalti.

En la semifinal de la Copa de Uzbekistán, el «Lokomotiv» derrotó a «Andijon» por 2-0 y consiguió su pase a la final. El marcador se mantuvo intacto durante el tiempo reglamentario de este intenso duelo disputado en campo neutral. Sin embargo, en la prórroga, el equipo capitalino anotó dos goles para asegurar la victoria.

¿Dónde y cuándo se jugarán las semifinales de la Copa de Uzbekistán? La PFL anuncia una decisión polémica

Lee también · 24 octubre ¿Dónde y cuándo se jugarán las semifinales de la Copa de Uzbekistán? La PFL anuncia una decisión polémica

En el minuto 97, Muhammadali Reimov abrió el marcador para adelantar a su equipo. Once minutos después, en el 108, Temurxo‘ja Abduholiqov anotó el segundo gol tras una asistencia de Jasur Yaxshiboyev.

De esta manera, el «Lokomotiv» logró la victoria por 2-0 y se clasificó para la final de la Copa de Uzbekistán.

«Andijon» falló un penalti

Durante el encuentro, jugadores de ambos equipos fueron amonestados. Por parte de «Andijon», Turg‘unboyev recibió tarjeta amarilla en el minuto 90+4 y Abdumannopov en el 63. En el «Lokomotiv», Ivanov fue amonestado en el minuto 49.

Uno de los puntos de inflexión del partido ocurrió en el minuto 75. «Andijon» tuvo la oportunidad de lanzar un penalti, pero Ashortia no pudo convertirlo en gol, perdiendo así una de las ocasiones para abrir el marcador.

Final de la Copa: «Lokomotiv» – «Navbahor»

Tras la victoria en semifinales, el «Lokomotiv» se ganó el derecho a luchar por el trofeo de la Copa de Uzbekistán. En la final, el club capitalino se enfrentará a «Navbahor».

El partido decisivo se llevará a cabo el 10 de diciembre en el estadio «Paxtakor». Ahora, a ambos equipos les espera uno de los encuentros más importantes de la temporada.

Copa de Uzbekistán. Semifinal

«Andijon» – «Lokomotiv» — 0:2

Goles: Muhammadali Reimov (97), Temurxo‘ja Abduholiqov (108).

Amonestaciones: Ivanov (49), Abdumannopov (63), Turg‘unboyev (90+4).

Penalti fallado: Ashortia (75).

«Andijon» : Adhamov, Abdumajidov, Andronikashvili, Chalasan, Turg‘unboyev, Temirov (Karimov, 102), Ismonaliyev, Toirov (Iminov, 90), Boake, Sulaymonov (Turdimurodov, 70), Abdumannopov (Ashortia, 69; Xoldorxonov, 90).

«Lokomotiv» : Kozlov, To‘pliyev (Nurullayev, 68), Abduholiqov (Ibrayimov, 114), Ivanov (Nishich, 68), Shushnyar, Mirzayev, Kucherenko, Poyonov, Turopov (Reimov, 78), Zoteyev (Muhammadiyev, 114), Yaxshiboyev.