Dragan Ćeran rescinde inesperadamente su contrato con el Andijon

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Dragan Ćeran rescinde inesperadamente su contrato con el Andijon

Uno de los legionarios más brillantes en la historia de la Superliga de Uzbekistán y seis veces máximo goleador del país, Dragan Ćeran, ha dejado el club Andijon antes de que finalizara la temporada. El experimentado delantero serbio de 39 años anunció su despedida de las «Águilas» y de su afición a través de sus redes sociales oficiales.

El breve y emotivo mensaje del jugador, «Ziga-zaga, gracias», ha provocado un intenso debate entre los aficionados al fútbol uzbeko.

Los últimos días en el Andijon y las esperanzas frustradas

La salida de Ćeran se produce tras varias semanas fuera de los terrenos de juego:

  • Último partido y ausencia de la convocatoria: El goleador serbio apareció por última vez el 15 de octubre en el partido de la Superliga contra el Kyzylkum (0:1);

  • Dos partidos de ausencia: En los dos encuentros siguientes, el delantero ni siquiera fue incluido en la convocatoria del Andijon, evidenciando la ruptura de su relación con la directiva del club;

  • Estadísticas de la temporada: Durante la presente temporada, Ćeran disputó un total de 22 partidos oficiales con el Andijon, registrando 3 goles y 1 asistencia.

Una huella imborrable en el fútbol uzbeko: un gran camino iniciado en 2016

Dragan Ćeran es uno de los pocos legionarios que ha grabado su nombre con letras de oro en los anales del campeonato nacional de Uzbekistán:

  • 10 años de trayectoria: Ha jugado regularmente en clubes de Uzbekistán desde 2016;

  • La era del Nasaf y el Pakhtakor: La estrella serbia pasó los años más importantes y exitosos de su carrera en los clubes Nasaf (Qarshi) y Pakhtakor (Taskent);

  • Un récord de goleo: Dragan Ćeran ha ganado la «Bota de Oro» como máximo goleador de la Superliga de Uzbekistán en 6 ocasiones, un récord absoluto en la historia de nuestro campeonato independiente.

Por ahora, no hay una decisión oficial sobre si el veterano goleador pondrá fin a su carrera o continuará en un nuevo club. Sin embargo, su despedida del Andijon señala el fin de toda una era en la Superliga.

Dragan ĆeranAndijon FKSuperliga de UzbekistánFútbolFichajes
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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