El gol solitario de Norchayev da una victoria clave al Navbahor en el derbi del valle de Ferganá

En el marco de la Superliga de Uzbekistán, se llevó a cabo uno de los enfrentamientos más esperados por millones de aficionados: el derbi del valle de Ferganá entre el Navbahor y el Andijon. El intenso y disputado encuentro en Namangan terminó con una victoria sólida de los locales por 1-0.

El único y decisivo gol que sentenció el encuentro fue anotado en el minuto 58 por el delantero Husayn Norchayev .

Crónica del partido: Un duelo intenso en Namangan

Desde los primeros minutos, el partido se desarrolló con gran intensidad por parte de ambos equipos:

Primera parte: Ambos equipos buscaron tomar la iniciativa, pero gracias a las actuaciones seguras de los defensas y porteros, los arcos permanecieron imbatidos durante los primeros 45 minutos;

El gol decisivo (minuto 58): Al aumentar la presión en la segunda mitad, los locales lograron su objetivo en el minuto 58: Husayn Norchayev reaccionó rápido en el área rival y envió el balón al fondo de la red (1-0);

La presión del Andijon: En los minutos restantes, los visitantes se volcaron al ataque buscando el empate, pero la defensa del Navbahor, liderada por O‘tkir Yusupov, no dejó ninguna oportunidad al rival.

Situación en la tabla

Estos tres puntos son fundamentales para la lucha por las medallas del equipo de Namangan:

Navbahor en 3.ª posición: Tras esta victoria, los «Halcones» alcanzan los 52 puntos y consolidan su 3.ª plaza en la tabla de posiciones;

El Andijon desciende: El Andijon, tras la derrota, cae al 10.º puesto de la tabla con 31 puntos.

Protocolo y alineaciones

Superliga

Navbahor — Andijon 1:0

Gol: Husayn Norchayev (58).

Alineaciones iniciales: