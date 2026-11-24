En la semifinal de la Copa de Uzbekistán, el AGMK y el Navbahor se enfrentaron. En el encuentro disputado en el estadio Lokomotiv de Taskent, el equipo de Namangan ganó 1-0. El destino del partido fue decidido por el único gol anotado por Joel Kojo.

Este resultado le da al Navbahor una ventaja importante en la lucha por el pase a la final. Tras la derrota, el AGMK deberá responder en la siguiente etapa para mantener sus opciones en el torneo.

Joel Kojo marcó en la primera parte

El único gol del encuentro se anotó en el minuto 21. El delantero del Navbahor, Joel Kojo, perforó la portería rival, adelantando a su equipo en el marcador.

Después de esto, el AGMK intentó empatar. Sin embargo, no se marcaron más goles en el resto del partido y los de Namangan mantuvieron la victoria por la mínima.

Alineaciones y sustituciones

El entrenador del AGMK alineó a los siguientes jugadores:

Javohir Ilyosov, Mirjamol Qosimov, Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev, Dilshodbek Ahmadaliyev, Asadbek Sobirjonov, Nodirbek Abdurazzoqov, Saidafzalxon Axrorov, Abror Karimov, Ivan Peshich y Siyavash Haqnazariy.

El Navbahor comenzó el encuentro con la siguiente formación:

O‘tkir Yusupov, Islom Mamatkazin, Ruslan Jiyanov, Diyor Xolmatov, Benjamin Teydi, Muhammadali G‘iyosov, Umar Adhamzoda, Joel Kojo, Jasur Jaloliddinov, Giorgi Jgerenaya y Muhammadqodir Hamraliyev.

Durante el partido, ambos equipos realizaron varios cambios. En el AGMK, jugadores de reserva sustituyeron a Mirjamol Qosimov, Saidafzalxon Axrorov, Asadbek Sobirjonov y Siyavash Haqnazariy. El Navbahor también sustituyó a Joel Kojo y Muhammadali G‘iyosov.

Se mostraron seis tarjetas amarillas en el encuentro

Durante el partido, el árbitro amonestó a los jugadores en seis ocasiones.

En el AGMK, Asadbek Sobirjonov en el minuto 18, Siyavash Haqnazariy en el 40, Saidafzalxon Axrorov en el 41, Giorgi Papava en el 60 y Dilshodbek Ahmadaliyev en el 88 fueron amonestados con tarjeta amarilla.

El jugador del Navbahor, Islom Mamatkazin, fue amonestado en el minuto 44.

Acta del partido

Indicador Detalles Competición Copa de Uzbekistán Etapa Semifinal Partido AGMK — Navbahor Resultado 0:1 Gol Joel Kojo — minuto 21 Estadio Lokomotiv Ciudad Taskent Hora de inicio 18:15

Para el Navbahor, el objetivo principal ahora es mantener la ventaja obtenida y asegurar el pase a la final. El AGMK, a pesar de la derrota, debe seguir luchando por la oportunidad de llegar a la fase decisiva.