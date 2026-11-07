Remontada en Andiján: el Lokomotiv encaja un autogol pero remonta con 3 goles para llevarse la victoria
En el marco de la jornada 27 de la Superliga de Uzbekistán, en el duelo estelar disputado en el valle, el Lokomotiv de Taskent logró una victoria de remontada por 3-1 ante el Andiján como visitante.
Aunque el encuentro comenzó de forma muy favorable para los locales, los «ferroviarios» respondieron rápidamente y lograron tomar el control total del juego en la segunda mitad.
Un autogol rápido y la respuesta fría de Abdukholikov
El partido comenzó con un ritmo alto y giros inesperados desde los primeros minutos:
El choque del minuto 5: Al inicio del encuentro, el defensa del Lokomotiv, Aleksandr Shushnyar, cometió un error inesperado al introducir el balón en su propia portería, adelantando al Andiján;
El equilibrio en 3 minutos: Los de Taskent no se desconcertaron. Apenas tres minutos después, en el minuto 8, Temurkhuja Abdukholikov convirtió un centro de Sukhrob Nurulloyev para igualar el marcador — 1:1;
La intriga de la primera parte: Ambos equipos desplegaron un fútbol abierto y ofensivo, manteniendo una lucha intensa hasta el descanso.
El veredicto de la segunda parte: los goles de Ivanov y Nurulloyev
Nada más comenzar los segundos 45 minutos, los visitantes aumentaron drásticamente su presión ofensiva:
Minuto 48: Gol de Ivanov: Tras el descanso, los «ferroviarios» organizaron un ataque rápido y tomaron la ventaja gracias a un disparo preciso de Nikolay Ivanov;
Minuto 56: El punto final: Tras una excelente asistencia de Sardor Mirzayev, Sukhrob Nurulloyev, quien se convirtió en uno de los héroes del partido, puso el 3-1 definitivo y sentenció el destino del encuentro.
Cambios en la tabla: El Lokomotiv asciende al 5º puesto
Estos tres puntos obtenidos tuvieron un impacto serio en las ambiciones de ambos equipos esta temporada:
El Lokomotiv en el top 5: Tras la victoria de remontada fuera de casa, los capitalinos alcanzaron los 45 puntos y subieron a una honrosa 5ª posición en la tabla de clasificación del campeonato;
La zona peligrosa del Andiján: Tras esta dolorosa derrota en casa, el Andiján se mantiene en la 10ª posición con 31 puntos, perdiendo la oportunidad de alejarse de los puestos bajos.
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