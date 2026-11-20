Navbahor gana el derbi del valle ante Neftchi
El 20 de noviembre En el partido estelar de la 28.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, Navbahor y Neftchi se enfrentaron en Namangan. Los locales derrotaron al club de Ferganá, que jugó con un hombre menos. La definición del campeonato se pospuso para la siguiente fecha.
Los visitantes abrieron el marcador. En el minuto 26, Alisher Odilov puso en ventaja a Neftchi. Sin embargo, poco después, el equipo de Ferganá perdió a un jugador: Vladimir Jovovic fue expulsado y Neftchi tuvo que continuar el partido en inferioridad numérica.
En el minuto 42, Jasurbek Jaloliddinov empató el encuentro con un disparo de larga distancia. Su gol fue calificado como un auténtico golazo.
En la segunda mitad, Navbahor intensificó su dominio. En el minuto 53, Joel Kojo puso a los locales por delante. Dos minutos después, Diyor Kholmatov marcó otro tanto, ampliando la ventaja a dos goles.
Neftchi no se rindió. En el minuto 77, Kofi Kuao anotó el segundo gol de su equipo. No obstante, los de Ferganá no lograron igualar el marcador.
De esta manera, Navbahor se llevó el derbi del valle en casa. Se marcaron cinco goles en total y Neftchi disputó gran parte del encuentro con 10 jugadores.
Goles:
• Minuto 26 — Alisher Odilov (Neftchi).
• Minuto 42 — Jasurbek Jaloliddinov (Navbahor).
• Minuto 53 — Joel Kojo (Navbahor).
• Minuto 55 — Diyor Kholmatov (Navbahor).
• Minuto 77 — Kofi Kuao (Neftchi).
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