El 20 de noviembre En el partido estelar de la 28.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, Navbahor y Neftchi se enfrentaron en Namangan. Los locales derrotaron al club de Ferganá, que jugó con un hombre menos. La definición del campeonato se pospuso para la siguiente fecha.

Los visitantes abrieron el marcador. En el minuto 26, Alisher Odilov puso en ventaja a Neftchi. Sin embargo, poco después, el equipo de Ferganá perdió a un jugador: Vladimir Jovovic fue expulsado y Neftchi tuvo que continuar el partido en inferioridad numérica.

En el minuto 42, Jasurbek Jaloliddinov empató el encuentro con un disparo de larga distancia. Su gol fue calificado como un auténtico golazo.