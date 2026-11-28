Manchester City el goleador noruego del club Erling Haalandha vuelto a convertir su futuro en el tema central del mercado de fichajes europeo. Según el medio español Defensa Central el delantero está estudiando seriamente la opción de un traspaso al club madrileño del Real Madrid para unirse a sus filas.

Su padre trabaja en la opción del Real, el FC Barcelona queda relegado

Según las fuentes, Haaland actualmente no está satisfecho con ciertas situaciones en el Manchester City y por ello está dispuesto a cambiar de equipo. El padre del jugador, Alf-Inge Haaland está estudiando activamente la cuestión del traspaso al campamento de los «merengues».

Cabe destacar que, anteriormente, circulaban informes de que el propio Erling Haaland deseaba continuar su carrera en el FC Barcelona . Sin embargo, según la última información, la opción madrileña se está convirtiendo en la prioridad.

Detalles clave del traspaso

Categoría Información Jugador y club actual Erling Haaland — Manchester City (insatisfecho con ciertos aspectos del club) Principal club pretendiente Real Madrid (opción que ha pasado a ser la prioridad) Iniciador de las negociaciones El padre del jugador Alf-Inge Haaland Planes anteriores Anteriormente se informó sobre su deseo de unirse al FC Barcelona Fuente Defensa Central (España)

¿En su opinión, si Erling Haaland deja el Manchester City su estilo de juego encajaría mejor en el Real Madrid o en el FC Barcelona?

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