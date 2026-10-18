Aston Villa vence a Newcastle como visitante

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Aston Villa vence a Newcastle como visitante

En el marco de la 7ª jornada de la Premier League, jugando como visitante, Aston Villa logró una victoria mínima pero fundamental ante un combativo Newcastle por 1:0.

En un intenso duelo en St. James' Park, los de Birmingham aprovecharon su oportunidad, mantuvieron una defensa impecable y regresaron a casa con 3 puntos.

La resolución en el minuto 36 y el destino de los tres puntos

El destino del encuentro se decidió en la primera mitad:

  • El gol de la victoria de Manzambi: En el minuto 36, un ataque activo de los visitantes terminó en gol: Manzambi acertó a portería y puso a los de Birmingham por delante en el marcador;

  • La presión de las «Urracas» y los intentos fallidos: Newcastle presionó durante todo el partido para empatar, pero la portería defendida por Suzuki se mantuvo imbatida;

  • Defensa táctica: El cuerpo técnico de Aston Villa reforzó la línea defensiva con cambios en la segunda parte y mantuvo el resultado ganador.

Ficha del partido

Premier League. 7ª jornada

Newcastle — Aston Villa 0:1

Gol: Manzambi (36).

  • Newcastle: Gornichek, Miley, Thiaw, Botman, Hall, Nico González, Joelinton (Burn, 90), Willock (Osula, 56), Barnes, Wissa, Fernández-Pardo (Touré, 56).

  • Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka (Torres, 77), Cash, Lindelöf, Mings, Kamara, Gomes (Barkley, 72), Alisson (McGinn, 46), Manzambi, Buendía (Goretzka, 72), Jackson.

Situación en la tabla

Tras esta victoria a domicilio, la zona media de la tabla se iguala:

  • Aston Villa sube al puesto 12: Gracias a los 3 puntos obtenidos, los de Birmingham alcanzan los 8 puntos y ocupan la 12ª posición;

  • Newcastle en el puesto 11: Con los mismos 8 puntos, las «Urracas» se mantienen en el 11º lugar por diferencia de goles.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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