Aston Villa vence a Newcastle como visitante
En el marco de la 7ª jornada de la Premier League, jugando como visitante, Aston Villa logró una victoria mínima pero fundamental ante un combativo Newcastle por 1:0.
En un intenso duelo en St. James' Park, los de Birmingham aprovecharon su oportunidad, mantuvieron una defensa impecable y regresaron a casa con 3 puntos.
La resolución en el minuto 36 y el destino de los tres puntos
El destino del encuentro se decidió en la primera mitad:
El gol de la victoria de Manzambi: En el minuto 36, un ataque activo de los visitantes terminó en gol: Manzambi acertó a portería y puso a los de Birmingham por delante en el marcador;
La presión de las «Urracas» y los intentos fallidos: Newcastle presionó durante todo el partido para empatar, pero la portería defendida por Suzuki se mantuvo imbatida;
Defensa táctica: El cuerpo técnico de Aston Villa reforzó la línea defensiva con cambios en la segunda parte y mantuvo el resultado ganador.
Ficha del partido
Premier League. 7ª jornada
Newcastle — Aston Villa 0:1
Gol: Manzambi (36).
Newcastle: Gornichek, Miley, Thiaw, Botman, Hall, Nico González, Joelinton (Burn, 90), Willock (Osula, 56), Barnes, Wissa, Fernández-Pardo (Touré, 56).
Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka (Torres, 77), Cash, Lindelöf, Mings, Kamara, Gomes (Barkley, 72), Alisson (McGinn, 46), Manzambi, Buendía (Goretzka, 72), Jackson.
Situación en la tabla
Tras esta victoria a domicilio, la zona media de la tabla se iguala:
Aston Villa sube al puesto 12: Gracias a los 3 puntos obtenidos, los de Birmingham alcanzan los 8 puntos y ocupan la 12ª posición;
Newcastle en el puesto 11: Con los mismos 8 puntos, las «Urracas» se mantienen en el 11º lugar por diferencia de goles.
Comentarios 0
…