Brillante tras dejar el Chelsea: el delantero del Aston Villa es elegido jugador del mes de octubre

Los organizadores de la Premier League han anunciado oficialmente al mejor jugador del mes de octubre. Según el veredicto, el delantero del Aston Villa Nicolas Jackson ha sido reconocido como el mejor jugador de la Premier League en octubre.

Actuaciones brillantes y goles en octubre

Tras llegar al Aston Villa procedente del Chelsea en el mercado de verano, el delantero senegalés de 25 años no tardó en demostrar su valía. En octubre, en el campeonato inglés, disputó 4 partidos y anotó 4 goles en la portería rival.

En particular, su doblete en el importante partido contra uno de los grandes, Manchester City(2-1), fue muy elogiado por aficionados y expertos. También marcó en los encuentros contra el Brentford (2-2) y el Fulham (1-1), sumando un gol en cada uno.