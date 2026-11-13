Brillante tras dejar el Chelsea: el delantero del Aston Villa es elegido jugador del mes de octubre
Los organizadores de la Premier League han anunciado oficialmente al mejor jugador del mes de octubre. Según el veredicto, el delantero del Aston Villa Nicolas Jackson ha sido reconocido como el mejor jugador de la Premier League en octubre.
Actuaciones brillantes y goles en octubre
Tras llegar al Aston Villa procedente del Chelsea en el mercado de verano, el delantero senegalés de 25 años no tardó en demostrar su valía. En octubre, en el campeonato inglés, disputó 4 partidos y anotó 4 goles en la portería rival.
En particular, su doblete en el importante partido contra uno de los grandes, Manchester City(2-1), fue muy elogiado por aficionados y expertos. También marcó en los encuentros contra el Brentford (2-2) y el Fulham (1-1), sumando un gol en cada uno.
Los números de Nicolas Jackson
Datos y detalles
Reconocimiento
Jugador del mes de octubre en la Premier League
Estadísticas de octubre
4 partidos, 4 goles
Partido más memorable
Doblete contra elManchester City
Balance de la temporada actual
14 partidos, 9 goles y 1 asistencia en todas las competiciones
Resultados de la temporada y posición en la tabla
En total, Nicolas ya ha registrado 9 goles y 1 asistencia en 14 partidos esta temporada en todas las competiciones. Su actividad y eficacia ofensiva están teniendo un impacto muy positivo en el juego del Aston Villa. Actualmente, el Aston Villa, que mantiene una trayectoria estable en la liga, suma 13 puntos y ocupa la 10.ª posición en la tabla.
¿Crees que el gran estado de forma de Nicolas Jackson en el Aston Villa permitirá al equipo alcanzar puestos europeos a final de temporada? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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