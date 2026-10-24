El Arsenal vence con autoridad al Everton y alcanza al Manchester City

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El Arsenal vence con autoridad al Everton y alcanza al Manchester City

En el marco de la 8ª jornada de la Premier League, el club londinense Arsenal recibió en su estadio al club de Liverpool, Everton y se impuso con autoridad por un marcador de 2-0. Gracias a este triunfo, los pupilos de Mikel Arteta alcanzan los

21 puntos y ascienden al 2º puesto de la tabla. Con los mismos puntos, Manchester City se mantiene en el liderato solo por diferencia de goles. El Everton se queda con 10 puntos en la 9ª posición.Un partido de defensas: ¿Cómo se desarrolló el encuentro?

Los londinenses tomaron la iniciativa desde el inicio y aprovecharon las jugadas a balón parado:

Gol tempranero de Konsa:

  • Apenas en el minuto 7, Ezri Konsa abrió el marcador (1-0); El sello de Gabriel:

  • En la segunda parte, concretamente en el minuto 68, el defensa central brasileño Gabriel Magalhães anotó el segundo tanto de los locales, sentenciando el partido (2-0); Control absoluto:

  • El Everton no pudo generar peligro real ante la portería de los «Gunners» durante todo el encuentro y se marchó sin puntos. Ficha técnica:

Premier League. 8ª jornada

Arsenal — Everton 2-0

Goles:

  • Konsa 7', Magalhães 68'. Arsenal:

  • Raya, White, Konsa, Gabriel dos Santos, Lewis-Skelly (Calafiori, 68'), Merino (Guimarães, 68'), Eze (Zubimendi, 80'), Rice (Douman, 80'), Madueke, Ødegaard, Gyökeres (Havertz, 68'). Everton:

  • Pickford, O'Brien, Mykolenko (Hackney, 74'), Tarkowski, Rohl, Johnson (Dibling, 72'), Armstrong, Garner, Dewsbury-Hall (Alcaraz, 86'), George, Barry. Pikford, O'Brayen, Mikolenko (Hakni, 74), Tarkovski, Ryol, Jonson (Dibling, 72), Armstrong, Garner, Dyusberi-Xoll (Alkaras, 86), Jorj, Barri.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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