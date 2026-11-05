Victoria sólida en Praga: el Arsenal vence al Slavia y sube al 3er puesto de la Champions

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Victoria sólida en Praga: el Arsenal vence al Slavia y sube al 3er puesto de la Champions

En la cuarta jornada de la UEFA Champions League, el Arsenal de Londres visitó al Slavia de Praga en la capital checa. Tras sentenciar el encuentro en la primera mitad, los «Gunners» lograron una importante victoria a domicilio por 2-1.

Gracias a este resultado, el equipo de Mikel Arteta ha consolidado su posición en la parte alta de la tabla general de la competición.

Dominio en la primera parte y gol tardío

Los «Gunners» comenzaron el partido con ataques rápidos y contundentes:

  • El gol tempranero de Madueke: Apenas en el minuto 9, Noni Madueke acertó a puerta para adelantar a los ingleses — 0-1;

  • El segundo golpe de Gyökeres: En el minuto 38, el goleador sueco Viktor Gyökeres demostró su calidad para ampliar la ventaja (0-2);

  • La respuesta en el minuto 90: Tras mostrarse más precavidos en defensa durante la segunda mitad, el Arsenal encajó un gol al final. Filip Novak recortó distancias en el minuto 90, pero no fue suficiente para evitar la derrota de los locales — 1-2.

Ficha técnica y alineaciones:

  • Competición: UEFA Champions League, 4ª jornada;

  • Resultado: Slavia (República Checa) — Arsenal (Inglaterra) — 1-2;

  • Goles: Novak (90) — Madueke (9), Gyökeres (38);

  • Slavia: Domchak, Vlchek (Konechni, 61), Golesh, Zima, Kubyak, Suleyman (Chytil, 46), Shturm, Ayaosi (Jurasek, 71), Moses (Chaloupek, 81), Sadilek, Novak;

  • Arsenal: Raya, White (Timber, 78), Konsa (Mosquera, 62), Gabriel, Hincapié, Madueke (Dowman, 90+3), Zubimendi, Merino, Rice, Eze (Solis, 62), Gyökeres (Ødegaard, 78).

Ascenso en la tabla

Tras la importante victoria en Praga, el Arsenal alcanza los 10 puntos y sube al 3er puesto de la clasificación general, dando un paso de gigante hacia la clasificación directa a la fase de eliminatorias.

El Slavia, que luchó con dignidad, se mantiene en el puesto 34 con 1 punto tras 4 jornadas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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