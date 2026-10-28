Declaración impactante de Arteta: ¿Qué causó la eliminación del Arsenal?

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Declaración impactante de Arteta: ¿Qué causó la eliminación del Arsenal?

En los octavos de final de la Carabao Cup, uno de los grandes favoritos de la competición, el club londinense de Arsenal quedó eliminado prematuramente tras una derrota inesperada ante el modesto club de Fleetwood que milita en la cuarta división (League Two). Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, los locales se impusieron 5-3 en la tanda de penaltis.

Tras el sonado fracaso, el entrenador de los «Gunners» Mikel Arteta habló con Sky Sports sobre los detalles del partido y el estado mental del equipo.

«No tengo quejas de los jugadores»: Arteta defiende la actitud del equipo

El técnico español no ocultó el impacto de la derrota, pero aseguró que no duda del compromiso de sus pupilos:

  • Elogios al Fleetwood y profunda tristeza: «Primero, felicito al Fleetwood por pasar a la siguiente ronda. Lo lograron aprovechando sus oportunidades. Para nosotros, es un día muy triste»;

  • Hubo responsabilidad y trabajo: «No tengo ninguna queja sobre la actitud de los jugadores. No vi a ningún jugador que no cumpliera con sus tareas. No hubo problemas de entrega, trabajo o deseo de ganar»;

  • No es ira, es profunda decepción: «No es falta de respeto al partido. De lo contrario, estaría aquí furioso. Estoy triste, todos estamos tristes. Debemos defender el escudo del club con dignidad siempre».

¿Por qué la superioridad no se convirtió en victoria? Factores clave

La derrota de los londinenses, que controlaron la posesión, se debió a los siguientes factores:

  • Innumerables ocasiones desperdiciadas: El Arsenal tuvo más posesión y disparó constantemente, pero no pudo convertir las ocasiones creadas para evitar la lotería de los penaltis;

  • La ley cruel de las copas: «En las competiciones de copa, las oportunidades suelen igualarse, especialmente cuando el rival se adelanta. No les dimos casi nada durante todo el partido, pero los pequeños detalles decidieron todo»;

  • Resumen histórico del partido: Loupalo-Bi adelantó al Fleetwood en el minuto 21, mientras que Viktor Gyökeres igualó en el 50. Sin embargo, en los penaltis, la suerte favoreció al equipo de la categoría inferior.

Como señaló Mikel Arteta, el buen juego mostrado no se reflejó en el marcador, y este fracaso demuestra que es hora de que los londinenses saquen conclusiones serias antes de sus próximos compromisos en la Premier League y la Champions League.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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