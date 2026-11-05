Mikel Arteta habla abiertamente sobre la difícil victoria en Praga y los errores en la segunda mitad

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, compartió sus impresiones tras la victoria por 2-1 ante el Slavia de Praga en la capital checa, correspondiente a la 4ª jornada de la UEFA Champions League. El técnico español, TNT Sports valoró positivamente los tres puntos obtenidos en una entrevista exclusiva, aunque no ocultó los problemas y errores que surgieron en la segunda mitad.

Aunque Arteta se mostró satisfecho con el juego ofensivo de su equipo en la primera parte, subrayó la necesidad de aprender de la pasividad mostrada tras el descanso.

«Dos partes contrastadas»: Ocasiones desperdiciadas y presión

El técnico de los Gunners destacó la gran diferencia entre las dos mitades del encuentro:

Ocasiones perdidas en la primera parte: «Cada victoria fuera de casa en la Champions League es valiosa, porque ganar a domicilio siempre es extremadamente difícil. En la primera parte debimos marcar 3 o 4 goles, pero no aprovechamos las ocasiones creadas», declaró Arteta;

Dificultades defensivas en la segunda parte: El entrenador admitió haber perdido el control: «Al inicio de la segunda parte, nos vimos obligados a defender demasiado atrás de forma inesperada. Cometimos muchos errores y perdimos el balón con frecuencia. Este partido debe ser una gran lección para nosotros».

«Si volviera a pasar, tomaría la misma decisión»: sobre los 6 cambios

El entrenador, que realizó 6 cambios en la alineación durante el partido, defendió su elección:

Potencial de los jugadores: «Hicimos 6 cambios. Conocemos muy bien la fuerza y el alto potencial de nuestros jugadores. No puedo decir exactamente qué faltó hoy, pero si la situación se repitiera, tomaría las mismas decisiones»;

Calendario apretado y carga de viajes: Arteta elogió la resiliencia física de su equipo a lo largo de la temporada: «Valoro mucho los resultados que hemos logrado hasta ahora. Ya hemos disputado nuestro 11º partido fuera de casa esta temporada».

Tras la victoria en Praga, el Arsenal suma 10 puntos en la tabla general y consolida su posición en el top 3.