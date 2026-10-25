Alisher Ganiyev sube al podio en el Campeonato Mundial de Kazajistán

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Alisher Ganiyev sube al podio en el Campeonato Mundial de Kazajistán

En Kazajistán, la selección nacional de Uzbekistán obtuvo su primera medalla en el prestigioso Campeonato Mundial de lucha.

Nuestro talentoso luchador, que defendió el honor de nuestro país en la categoría de hasta 60 kg en lucha grecorromana, Alisher Ganiyev, demostró una gran habilidad en la competición, logrando la medalla de bronce del campeonato mundial.

El combate decisivo y la victoria sobre el rival alemán

En el duelo por el tercer puesto, nuestro compatriota demostró plenamente su experiencia y superioridad técnica:

  • Lucha por el podio: En el combate por la medalla de bronce, Ganiyev subió al tapiz contra el representante de la selección de Alemania;

  • Superioridad convincente: El luchador uzbeko actuó con un plan activo y preciso contra su oponente, obteniendo una ventaja total y asegurando la victoria;

  • El primer trofeo de la selección nacional: Este resultado se registró como la primera medallaganada por la selección de Uzbekistán en este Campeonato Mundial en Kazajistán.

Éxitos consecutivos en Campeonatos Mundiales

Este no es el primer éxito de Alisher Ganiyev en el Campeonato Mundial:

  • Doble medallista mundial: Tras haber vencido a todos sus rivales el año pasado hasta llegar a la final, nuestro compatriota eleva a dos el número de sus medallas mundiales gracias a este bronce;

  • Estabilidad en la arena internacional: El hecho de que este joven y prometedor luchador figure entre los medallistas en dos campeonatos mundiales consecutivos demuestra una vez más que es uno de los mejores luchadores del mundo en su categoría.

Alisher GaniyevLucha GrecorromanaCampeonato MundialSelección de UzbekistánDeporte
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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