La delegación de Uzbekistán conquista nuevas medallas en el Mundial Sub-20

·7·Deportes
La delegación de Uzbekistán conquista nuevas medallas en el Mundial Sub-20

Concluyeron los combates del Campeonato Mundial Sub-20 de lucha, que se celebra en Eslovaquia. En la nueva jornada, el equipo de Uzbekistán ganó una medalla de plata y dos de bronce, ampliando su cosecha. En lucha grecorromana, la selección uzbeka terminó entre las tres mejores del medallero general.

Nuevas medallas y resultados en lucha grecorromana

Los jóvenes luchadores uzbekos lograron las siguientes posiciones de honor tras intensos combates:

  • Medalla de plata: Dostonbek Oripov (-60 kg)

  • Medalla de bronce: Nilufar Nurmuhammadova (-50 kg)

  • Medalla de bronce: Sohibjamol Esbo‘sinova (-53 kg)

Al finalizar las competiciones de lucha grecorromana, el equipo de Uzbekistán sumó 95 puntos y ocupó el honroso tercer puesto de la clasificación general, por detrás de las selecciones de Rusia e Irán.

Mundial Sub-20: situación de los representantes de Uzbekistán y combates de hoy

Categoría de peso

Deportista / Fase

Rival y país

Estado de la medalla

-60 kg

Dostonbek Oripov

Medalla de plata (conseguida)

-50 kg

Nilufar Nurmuhammadova

Medalla de bronce (conseguida)

-53 kg

Sohibjamol Esbo‘sinova

Medalla de bronce (conseguida)

-65 kg

Muhayyo Narzilloyeva (Final)

Margarita Salnazaryan (Rusia)

Combate por la medalla de oro

-62 kg

Feruza Kayratdinova / O‘. O‘zmez

Yifan Chju (China)

Combate por la medalla de bronce

Los combates decisivos del programa de esta tarde

En el programa vespertino del 20 de agosto, dos uzbekas subirán al tapiz en busca de una medalla:

  • En la categoría de -65 kg: Muhayyo Narzilloyeva disputará la final por el título mundial (medalla de oro) contra la rusa Margarita Salnazaryan.

  • En la categoría de -62 kg: Feruza Kayratdinova competirá por la medalla de bronce.

¿Creen que Muhayyo Narzilloyeva puede ganar la final y sumar una nueva medalla de oro mundial para Uzbekistán?

Dejen sus opiniones y buenos deseos en los comentarios, y compartan esta buena noticia con sus seres queridos para apoyar a nuestros jóvenes luchadores.

UzbekistánRusiaIránChinaEslovaquia
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los taekwondistas uzbekos triunfan en la Copa del PresidenteLos taekwondistas uzbekos triunfan en la Copa del PresidenteHoy, 22:40João Palhinha deja el Bayern y se marcha al BenficaJoão Palhinha deja el Bayern y se marcha al BenficaHoy, 21:54Las uzbekas luchan por el Mundial: ya se conocen sus rivalesLas uzbekas luchan por el Mundial: ya se conocen sus rivalesHoy, 21:35« No hay fuerza capaz de detenerlos »: Paul Merson, sobre el dominio del Arsenal en la Premier League« No hay fuerza capaz de detenerlos »: Paul Merson, sobre el dominio del Arsenal en la Premier LeagueHoy, 21:25De vuelta en el Barcelona, João Cancelo revela sus ambiciones en la Champions LeagueDe vuelta en el Barcelona, João Cancelo revela sus ambiciones en la Champions LeagueHoy, 21:16Luz verde para un choque histórico: ¿aprobará el WBC la pelea Fury-Joshua?Luz verde para un choque histórico: ¿aprobará el WBC la pelea Fury-Joshua?Hoy, 21:09
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
El Real Madrid presenta su nueva equipación visitante: un color inesperado (foto)
El Real Madrid presenta su nueva equipación visitante: un color inesperado (foto)