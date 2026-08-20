La delegación de Uzbekistán conquista nuevas medallas en el Mundial Sub-20

Concluyeron los combates del Campeonato Mundial Sub-20 de lucha, que se celebra en Eslovaquia. En la nueva jornada, el equipo de Uzbekistán ganó una medalla de plata y dos de bronce, ampliando su cosecha. En lucha grecorromana, la selección uzbeka terminó entre las tres mejores del medallero general.

Nuevas medallas y resultados en lucha grecorromana

Los jóvenes luchadores uzbekos lograron las siguientes posiciones de honor tras intensos combates:

Medalla de plata: Dostonbek Oripov (-60 kg)

Medalla de bronce: Nilufar Nurmuhammadova (-50 kg)

Medalla de bronce: Sohibjamol Esbo‘sinova (-53 kg)

Al finalizar las competiciones de lucha grecorromana, el equipo de Uzbekistán sumó 95 puntos y ocupó el honroso tercer puesto de la clasificación general, por detrás de las selecciones de Rusia e Irán.

Mundial Sub-20: situación de los representantes de Uzbekistán y combates de hoy

Categoría de peso Deportista / Fase Rival y país Estado de la medalla -60 kg Dostonbek Oripov — Medalla de plata (conseguida) -50 kg Nilufar Nurmuhammadova — Medalla de bronce (conseguida) -53 kg Sohibjamol Esbo‘sinova — Medalla de bronce (conseguida) -65 kg Muhayyo Narzilloyeva (Final) Margarita Salnazaryan (Rusia) Combate por la medalla de oro -62 kg Feruza Kayratdinova / O‘. O‘zmez Yifan Chju (China) Combate por la medalla de bronce

Los combates decisivos del programa de esta tarde

En el programa vespertino del 20 de agosto, dos uzbekas subirán al tapiz en busca de una medalla:

En la categoría de -65 kg: Muhayyo Narzilloyeva disputará la final por el título mundial (medalla de oro) contra la rusa Margarita Salnazaryan.

En la categoría de -62 kg: Feruza Kayratdinova competirá por la medalla de bronce.

¿Creen que Muhayyo Narzilloyeva puede ganar la final y sumar una nueva medalla de oro mundial para Uzbekistán?

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