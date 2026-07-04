Los luchadores uzbecos terminaron terceros en el Campeonato de Asia

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Los luchadores uzbecos terminaron terceros en el Campeonato de Asia

En el Campeonato Asiático de Lucha U-20 que se celebra en Pattaya, Tailandia, la selección juvenil de Uzbekistán logró un nuevo resultado destacado.

En la última jornada de las competiciones de lucha grecorromana, nuestros compatriotas consiguieron 1 medalla de oro, 1 de plata y 3 de bronce.

Og'abek Muqimov se proclama campeón de Asia

Competidor en la categoría de 67 kg, Og'abek Muqimov superó a todos sus rivales y se adjudicó la medalla de oro.

Su victoria sumó una nueva medalla de campeonato al palmarés de la selección de Uzbekistán.

Dostonbek Oripov gana la plata

Participante en la categoría de 60 kg, Dostonbek Oripov llegó hasta la final y se llevó la medalla de plata del Campeonato Asiático.

Nuestro joven luchador mostró gran talento y determinación durante toda la competición.

Tres de nuestros atletas, medalla de bronce

Otros tres representantes de la selección de Uzbekistán consiguieron la medalla de bronce en sus respectivas categorías de peso:

  • 72 kg: Behruzbek Valiyev;

  • 82 kg: Bekmurod Rustamov;

  • 97 kg: Faxrikamol Komiljonov.

Tercer puesto en la clasificación general por equipos

De este modo, los jóvenes luchadores grecorromanos de Uzbekistán cerraron la competición con un total de 2 medallas de oro, 2 de plata y 4 de bronce.

Este resultado permitió a nuestra selección ocupar el tercer lugar en la clasificación general por equipos.

El Comité Olímpico Nacional de Uzbekistán lo informó.

UzbekistánPattayaOgabek MukimovDostonbek OripovTailandia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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