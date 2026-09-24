Nuestros remeros terminan los Juegos Asiáticos en el podio

En los XX Juegos Asiáticos organizados por las ciudades japonesas de Aichi y Nagoya, el equipo nacional de remo de Uzbekistán concluyó su participación con un coraje excepcional y una nueva serie de medallas. Según el servicio de prensa del Comité Olímpico Nacional de Uzbekistán, en la fase final decisiva, nuestros compatriotas ganaron 2 medallas de plata y 1 de bronce, enriqueciendo el tesoro de nuestra delegación. En la prueba femenina W2-, el dúo compuesto por Aydana Smetullayeva y Anna Aksyonova demostró una gran maestría, cruzando la línea de meta en segunda posición y asegurando la plata.

En las pruebas masculinas, nuestras tripulaciones también consolidaron su lugar en el podio: en el programa M4x, el cuarteto compuesto por Davrjon Davronov, Shahboz Xolmurzayev, Mehrojbek Mamatqulov y Pavel Sorin terminó en el trío de cabeza, ganando el bronce. Otro cuarteto masculino, inscrito en el programa M4-, compuesto por Dilshod Xudoyberdiyev, Fazliddin Karimov, Alisher Turdiyev y Maksim Golubev, obtuvo el 2º puesto tras una lucha encarnizada contra los mejores rivales del continente, añadiendo una nueva medalla de plata al contador de Uzbekistán. Estas victorias demuestran una vez más que la escuela nacional de remo de Uzbekistán es un líder indiscutible en el continente, no solo en individual, sino también en tripulaciones de dos y cuatro.

¿Cuál es el fenómeno detrás de nuestros atletas que subieron al podio en varias disciplinas durante una misma competición, qué oportunidad abre esta estabilidad de las tripulaciones para el próximo ciclo olímpico, y cómo reforzó esto la posición de nuestra delegación de deportes acuáticos en la clasificación general?

« 2 medallas de plata, 1 de bronce y la intensidad de los cuartetos »: 5 puntos clave del final de la competición

Los indicadores más importantes de los resultados finales presentados por el Comité Olímpico Nacional:

Cerrar la participación con 3 medallas: Nuestros remeros terminaron las pruebas de los Juegos Asiáticos con 2 medallas de plata y 1 de bronce en un solo día;

Llegada en plata para Smetullayeva y Aksyonova: En el dúo femenino W2-, nuestras compatriotas solo dejaron pasar al ganador y se convirtieron en subcampeonas continentales;

El triunfo de bronce del cuarteto M4x: El cuarteto Davronov, Xolmurzayev, Mamatqulov y Sorin ocupó el 3º puesto del podio en una competición sin tregua;

La llegada en plata de la tripulación M4-: El tándem Xudoyberdiyev, Karimov, Turdiyev y Golubev oficializó el 2º puesto en una final sin concesiones;

Demostración de maestría universal: Nuestros atletas, que ya habían subido al podio en individual y dúo los días anteriores, también acumularon medallas en los cuartetos, demostrando una gran resistencia física.

« Aichi-Nagoya-2026 »: Análisis de los programas de remo y las medallas ganadas

Comparación de los tres últimos programas, las composiciones participantes y los resultados registrados:

Dirección y programa Miembros de la tripulación participante Medalla obtenida Naturaleza de la competición e intensidad W2- (Dúo femenino) Aydana Smetullayeva y Anna Aksyonova Medalla de plata (2º puesto) Final de carrera potente entre los dúos femeninos más rápidos de Asia M4- (Cuarteto masculino) D. Xudoyberdiyev, F. Karimov, A. Turdiyev, M. Golubev Medalla de plata (2º puesto) Carrera de plata marcada por una sincronización perfecta y una velocidad elevada M4x (Cuarteto masculino) D. Davronov, Sh. Xolmurzayev, M. Mamatqulov, P. Sorin Medalla de bronce (3º puesto) Vuelo del cuarteto: bronce valioso obtenido en una lucha cerrada Indicador general final Sobre el conjunto de los 3 programas finales 3 medallas (2 plata, 1 bronce) Punto de éxito de la escuela de remo de Uzbekistán en la competición

Expertise deportiva y análisis: ¿Por qué los resultados de los cuartetos y dúos se consideran un éxito estratégico?

Conclusiones de los analistas deportivos internacionales y del staff técnico nacional:

La solidaridad de los cuartetos — signo de la madurez de la escuela: Mientras que en barco individual el atleta solo cuenta con su propia fuerza, en los barcos de cuatro como el M4- y el M4x, se exige que los cuatro atletas actúen en un solo aliento, un solo segundo y una sola velocidad; el hecho de que nuestros dos cuartetos subieran al podio demuestra que la sincronización de equipo alcanzó su apogeo;

Doble heroísmo de los líderes: El hecho de que atletas como Shahboz Xolmurzayev (plata en individual), Mamatqulov y Sorin (plata en dúo), Turdiyev y Golubev (bronce en dúo) hayan podido participar de nuevo en grandes carreras en cuarteto en poco tiempo y ser medallistas demuestra su capacidad de recuperación física excepcional;

Progreso importante en el remo femenino: La medalla de plata de Aydana Smetullayeva y Anna Aksyonova muestra claramente que en los programas femeninos también, Uzbekistán ha formado una nueva generación capaz de rivalizar con la élite asiática;

Fundación del equipo general en los XX Juegos Asiáticos: El hecho de que nuestros remeros terminaran esta competición con un paquete de varias medallas de oro, plata y bronce fue uno de los factores principales para mantener la calidad de las medallas de nuestra delegación y su lugar en el top 10 de la clasificación general.

Nuestros remeros, que llevaron a cabo una lucha valiente en las aguas japonesas, hicieron ondear nuestra bandera nacional tres veces más durante las pruebas de « Aichi-Nagoya-2026 ».

¿En qué medida cree que el hecho de que nuestros remeros suban al podio en varios programas en un día y recojan 3 medallas garantiza las perspectivas de los deportes acuáticos uzbekos en los próximos Juegos Olímpicos? ¿Qué evaluación personal da a las llegadas en plata y bronce de nuestros cuartetos y nuestras chicas? ¡Deje sus reflexiones y deseos a los campeones en los comentarios y comparta este artículo que inspira orgullo nacional con todos los apasionados del deporte!