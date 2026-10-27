El equipo de Uzbekistán gana plata y bronce en el Campeonato Mundial de Astana

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El equipo de Uzbekistán gana plata y bronce en el Campeonato Mundial de Astana

Los miembros de la selección nacional de Uzbekistán están teniendo una participación exitosa en el Campeonato Mundial de Lucha que se celebra en Astana, capital de Kazajistán. En las intensas y reñidas competiciones de lucha grecorromana, dos de nuestros compatriotas subieron al podio, sumando valiosas medallas al medallero de nuestro equipo.

En esta competición, donde los mejores luchadores del mundo se dieron cita, nuestros atletas demostraron una gran determinación y destreza técnica, brindando momentos emocionantes a los aficionados.

Detalles de los combates en Astana: Final y lucha por el bronce

Los enfrentamientos decisivos en el tapiz concluyeron de la siguiente manera:

  • La medalla de plata de Aytjan Xalmaxanov: Nuestro compatriota Aytjan Xalmaxanov derrotó con autoridad a todos sus oponentes durante el torneo, llegando hasta la final. En el reñido combate por la medalla de oro contra el talentoso luchador iraní Said Leiveysi, cedió tras un enfrentamiento intenso y se adjudicó la medalla de plata del Campeonato Mundial.

  • El bronce de Ozodbek Halimboyev: Otro de nuestros talentosos luchadores, Ozodbek Halimboyev, se enfrentó a un representante de la selección de Bulgaria en un dramático combate por el tercer puesto. Demostrando precisión en sus técnicas y superioridad táctica, Ozodbek derrotó a su rival y conquistó la medalla de bronce del Campeonato Mundial.

  • Resultado por equipos: Estos logros de nuestros luchadores grecorromanos han contribuido de manera importante a fortalecer la posición de la delegación deportiva de Uzbekistán en la clasificación general del Campeonato Mundial de Astana.

Las competiciones del Campeonato Mundial continúan intensamente en los tapices de Astana, y otros luchadores uzbekos seguirán compitiendo por los puestos de honor en los próximos días.

Aytjan XalmaxanovOzodbek HalimboyevLucha grecorromanaCampeonato Mundial de LuchaAstana
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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