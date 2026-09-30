Jalgasbay Berdimuratov gana la medalla de bronce con un marcador de 9:1

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Jalgasbay Berdimuratov gana la medalla de bronce con un marcador de 9:1

La delegación de Uzbekistán ha conseguido otra medalla en Aichi-Nagoya. Compitiendo en la categoría de -87 kg de lucha grecorromana, Jalgasbay Berdimuratov derrotó al kazajo Shamil Ojayev por 9:1 en el combate por la medalla de bronce.

Así lo informó el Ministerio de Deportes de la República de Uzbekistán.

Combate decisivo por el bronce

Este enfrentamiento fue crucial para que Berdimuratov subiera al podio. Nuestro compatriota tomó la iniciativa contra el representante de Kazajistán, Shamil Ojayev, y finalmente ganó por 9:1.

De esta manera, Jalgasbay Berdimuratov se convirtió en medallista de bronce en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya.

El representante de Uzbekistán subió al podio en la categoría de -87 kg.

Un nuevo premio para Uzbekistán

La medalla de Berdimuratov supone otro resultado importante para la delegación uzbeka de lucha grecorromana en Aichi-Nagoya.

Especialmente, la victoria convincente por 9:1 demostró que el luchador uzbeko cerró la competición con un resultado digno.

Los Juegos Asiáticos de Aichi y Nagoya continúan. Los atletas uzbekos aún tienen por delante la lucha por nuevas medallas.

Jalgasbay Berdimuratov ha escrito hoy su nombre entre los medallistas de bronce de la competición.

Jalgasbay BerdimuratovJuegos Asiáticos Aichi-NagoyaLucha GrecorromanaMinisterio de Deportes de UzbekistánDeporte
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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