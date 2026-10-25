Una niña de tres años entra en coma tras una visita al dentista en Kazajistán

En Kazajistán, en la región de Pavlodar, una niña de tres años entró en coma tras una visita al dentista. Según sus familiares, el médico continuó el procedimiento a pesar de que la niña tenía dificultades para respirar. Actualmente, los médicos luchan desde hace tres días por salvar la vida de la pequeña. Así lo informó Tengrinews .

Los familiares de la niña informaron que su estado empeoró drásticamente durante el tratamiento dental. En un mensaje en redes sociales, su tía relató que los ojos de la niña se hundieron y su respiración se vio afectada. Sin embargo, según ella, el médico no detuvo el procedimiento.

« Cuando su madre gritó diciendo que algo le estaba pasando a su hija, el médico dijo que se le pasaría », cuenta la mujer.

Destaca que la madre pidió llamar a una ambulancia, pero el médico no prestó atención inmediata a esta solicitud.

« Después de que mi hermana llorara, una enfermera de la habitación contigua llamó a una ambulancia. La niña había perdido el conocimiento y echaba espuma por la boca. El médico, por su parte, no le prestó asistencia médica, se hizo a un lado y no intentó ayudar a la niña. Como resultado, se perdió un tiempo valioso. Se desconoce qué procedimientos se llevaron a cabo y qué medicamento se le administró », relató.

Según su familiar, el corazón de la niña se detuvo mientras la trasladaban al hospital. Un segundo paro cardíaco ocurrió en el hospital.

« La niña lleva tres días en reanimación, inconsciente y en estado de coma », añadió la mujer de Pavlodar.

El departamento de salud de la región de Pavlodar confirmó que el estado de la niña es extremadamente grave. Según información oficial, la niña, nacida en 2023, fue ingresada al hospital el 21 de octubre. No se mantuvo en el departamento de admisión, sino que fue trasladada directamente a reanimación.

La niña está conectada a un respirador artificial y recibe cuidados intensivos. También se realizó una consulta por telemedicina con especialistas del Centro Científico Nacional de Madre e Hijo y del Centro Nacional de Cirugía Cardíaca. En ella se acordó la estrategia de tratamiento y las medidas médicas posteriores.

¿Qué dijo la clínica dental?

La clínica dental donde fue tratada la niña se pronunció sobre el incidente, declarando que la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos son su prioridad.

« Todos los procedimientos se realizan en estricta conformidad con los protocolos médicos. Actualmente se está llevando a cabo una investigación oficial para determinar todas las circunstancias objetivas y las causas de la situación. Es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre la culpabilidad del personal de la clínica hasta que finalice la investigación », dice la declaración de la clínica.

Los representantes de la clínica también recordaron que la legislación establece responsabilidad por la difusión de información falsa y calumnias.

Según el departamento regional de salud, las fuerzas del orden están estudiando los detalles del incidente. Se realizará una evaluación jurídica basada en los resultados de la investigación. El departamento también informó que dicha clínica presta servicios médicos en el marco de pedidos estatales.