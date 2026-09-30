Aytjan Xalmaxanov se convierte en campeón asiático tras vencer a su rival japonés

Una nueva medalla de oro se suma al palmarés de la delegación uzbeka en Aichi-Nagoya. Compitiendo en la categoría de -67 kg de lucha grecorromana, Aytjan Xalmaxanov se convirtió en campeón de los Juegos Asiáticos al derrotar en la final al representante local, el japonés Kyotaro Sogabe, por un marcador de 3:2.

Así lo informó el Comité Olímpico Nacional de Uzbekistán.

Un 3:2 en la final, una victoria que vale el título

Para Aytjan Xalmaxanov, el combate más importante del torneo fue esta final. Frente a él no solo estaba un rival fuerte, sino también el representante del país anfitrión, Kyotaro Sogabe.

El duelo en el tapiz fue tan intenso como se esperaba. En una final donde cada punto fue disputado con seriedad, Xalmaxanov se impuso con un marcador final de 3:2 .

Esa diferencia de un solo punto le otorgó al luchador uzbeko el título de campeón de los Juegos Asiáticos.

Aytjan Xalmaxanov es campeón de los Juegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026.

Una gran prueba contra el atleta local

Enfrentarse al representante japonés en la final significaba una presión adicional para Xalmaxanov. El atleta local luchó por el título ante su propia afición.

Sin embargo, Aytjan Xalmaxanov mantuvo la calma en el momento decisivo.

La victoria por 3:2 demuestra que aprovechó cada oportunidad en la final. Lo más importante es que el luchador uzbeko mantuvo la ventaja al final del combate para llevarse el oro.

Otro oro para Uzbekistán

En los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya, los atletas uzbekos continúan luchando por las medallas.

El campeonato de Xalmaxanov es un resultado valioso para la delegación nacional. Especialmente en un deporte como la lucha grecorromana, donde la fuerza y la táctica son fundamentales, ganar una final merece una atención especial.

La victoria por 3:2 contra el representante del país anfitrión hace que esta medalla de oro sea un resultado aún más brillante.

El número más importante de la final: 3:2

En la lucha, a veces la victoria no se logra por una gran diferencia, sino por un solo punto.

La final de Aytjan Xalmaxanov fue uno de esos combates. El resultado de 3:2 refleja lo reñido que estuvo el encuentro.

Sin embargo, en el podio lo que cuenta es la victoria, no el marcador. Para Xalmaxanov, este número quedará ligado para siempre a su título de campeón de los Juegos Asiáticos.

Medalla de oro para Uzbekistán!

La carrera por las medallas continúa para nuestros atletas en los Juegos Asiáticos que se celebran en las ciudades de Aichi y Nagoya.

Aytjan Xalmaxanov se ha convertido en uno de los deportistas que ha llevado la bandera de Uzbekistán a lo más alto del podio.

Venció al luchador japonés en la final por 3:2 y se convirtió en campeón de los Juegos Asiáticos en la categoría de -67 kg de lucha grecorromana.

En terreno ajeno, en una final decisiva y con solo un punto de ventaja, Aytjan Xalmaxanov le ha dado a Uzbekistán un nuevo oro.