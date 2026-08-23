Representantes del deporte uzbeko galardonados con premios estatales

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Representantes del deporte uzbeko galardonados con premios estatales

Se ha publicado un decreto presidencial sobre la concesión de premios estatales a un grupo de trabajadores de los sectores de la ciencia, la educación, la salud, el deporte, la cultura y las artes, así como de los medios de comunicación, con motivo del 35º aniversario de la independencia de la República de Uzbekistán.

El decreto tiene como objetivo fomentar a las personas dedicadas que sirven al progreso de la sociedad con su trabajo eficaz y que han hecho una contribución digna a las reformas en el proceso de construcción del Nuevo Uzbekistán para fortalecer la independencia del país.

Entre ellos se encuentran dos destacados representantes al servicio del deporte uzbeko.

1. Rustam Assakalov — Galardonado con la orden « Mehnat shuhrati » (Gloria del trabajo)

Entrenador principal de la selección nacional de lucha grecorromana de Uzbekistán Rustam Sxatbiyevich Assakalov fue condecorado con la orden « Mehnat shuhrati ».

Assakalov es considerado uno de los especialistas con mayor experiencia en la lucha uzbeka. Su trabajo en la selección nacional está ligado a la preparación de atletas para competiciones de alto nivel y al aumento del prestigio de la lucha grecorromana en el país.

La orden « Mehnat shuhrati » constituye un alto reconocimiento estatal al trabajo eficaz de Rustam Assakalov en el ámbito deportivo.

2. Isroil Madrimov condecorado con la orden « Do‘stlik » (Amistad)

Boxeador profesional Isroil Modraximovich Madrimov fue condecorado con la orden « Do‘stlik ».

Madrimov es uno de los atletas que defiende dignamente el nombre de Uzbekistán en el boxeo profesional. Su trayectoria en la escena internacional contribuye a elevar el prestigio del boxeo uzbeko a nivel mundial.

Su distinción se valora no solo como un reconocimiento a sus resultados en el ring, sino también a su contribución al desarrollo del deporte nacional.

3. ¿Quiénes recibieron los premios?

Premio

Persona galardonada

Ámbito de actividad

Orden « Mehnat shuhrati »

Rustam Assakalov

Lucha grecorromana, entrenador principal

Orden « Do‘stlik »

Isroil Madrimov

Boxeo profesional

¿Cuál es el objetivo principal del decreto?

Los premios estatales tienen como objetivo reconocer la labor de representantes de diversos sectores que contribuyen al desarrollo del país.

El decreto destaca especialmente los servicios eficaces en el desarrollo de la ciencia, la educación, la salud, el deporte, la cultura y los medios de comunicación, así como en el fortalecimiento de la paz y la armonía en la sociedad y la educación patriótica de los jóvenes.

Desde este punto de vista, la premiación de los representantes del sector deportivo es una nueva muestra de la atención prestada al desarrollo del deporte y a su importancia en la sociedad.

Conclusión

Basado en el decreto presidencial publicado con motivo del 35º aniversario de la independencia de Uzbekistán, el entrenador principal de la selección nacional de lucha grecorromana Rustam Assakalov recibió la orden « Mehnat shuhrati », mientras que el boxeador profesional Isroil Madrimov fue condecorado con la orden « Do‘stlik ». Para ambos deportistas, estos premios representan un alto reconocimiento estatal a su trayectoria.

Ikki sport vakili uchun ushbu mukofotlar ularning faoliyatiga berilgan yuksak davlat e’tirofi bo‘ldi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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