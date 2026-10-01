Un paso hacia el oro: Alisher Ganiyev gana la plata en Aichi-Nagoya

El uzbeko el luchador Alisher Ganiyev completó con éxito su camino hasta la final en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026. Sin embargo, en el enfrentamiento decisivo contra su rival kirguís, nuestro compatriota tuvo que conformarse con la medalla de plata tras un reñido combate.

Como miembro del equipo nacional de lucha grecorromana de Uzbekistán, suma así un nuevo galardón al medallero de la delegación nacional.

Ganiyev tuvo un camino sólido hasta la final

Alisher Ganiyev defendió el honor del país en la categoría de -60 kg en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026.

Desde las primeras etapas de la competición, demostró que había llegado a Japón con objetivos ambiciosos. Ganiyev tuvo una participación exitosa hasta la final, ganándose el derecho a luchar por el premio más importante: la medalla de oro.

Este resultado es, por sí mismo, un hito importante para la lucha grecorromana de Uzbekistán.

El último combate por el oro en la final

Ganiyev se enfrentó a un representante de Kirguistán en el duelo decisivo.

La final se desarrolló bajo una lucha intensa. Ambos luchadores dieron todo por el título de campeón de los Juegos Asiáticos. Aunque Ganiyev ofreció una resistencia digna durante el combate, la ventaja final fue para el deportista kirguís.

Como resultado, Alisher Ganiyev terminó la final en segundo lugar, obteniendo la medalla de plata de los Juegos Asiáticos.

A Ganiyev le faltó un paso para el oro, pero su exitosa trayectoria hasta la final lo sitúa entre los medallistas de Aichi-Nagoya 2026.

Una nueva medalla para la delegación de Uzbekistán

La plata de Alisher Ganiyev es uno de los nuevos premios para la delegación uzbeka en Aichi-Nagoya.

Durante las competiciones, los atletas uzbekos están luchando por medallas en diversas disciplinas de lucha y otros deportes.

La llegada de Ganiyev a la final se registra como otro resultado destacado del equipo nacional de lucha grecorromana en los Juegos Asiáticos.

No se logró el oro, pero la final en sí es un gran resultado

En el deporte, a veces hay que conformarse con la medalla de plata cuando se está más cerca que nunca del campeonato. Para Alisher Ganiyev, la final en Aichi-Nagoya 2026 fue así.

Aunque no pudo ganar el oro, se convirtió en medallista de los Juegos Asiáticos en la categoría de -60 kg.

Para la delegación de Uzbekistán, la medalla de plata de Ganiyev es otro valioso trofeo añadido al tesoro de medallas en Aichi-Nagoya. Las competiciones aún continúan y nuestros compatriotas siguen luchando por nuevas medallas.